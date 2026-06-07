إعلان

مصر وقطر تبحثان جهود الوساطة بين إيران وأمريكا في القاهرة

كتب : وكالات

08:39 م 07/06/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    وزير الخارجية يستقبل نظيره القطري في القاهرة (3)
  • عرض 3 صورة
    وزير الخارجية يستقبل نظيره القطري في القاهرة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مؤكدين على أهمية البناء على الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية القطرية.
أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، حيث تم تناول مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والمساعي التي تبذلها مصر وقطر في دعم المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، بهدف التوصل لتفاهمات توافقية تؤدي إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. كما بحث الجانبان العناصر المقترحة للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وإيران.
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الوزيران على أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الخطة الرئيس ترامب، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات التعافي المبكر، وتأهيل البنية التحتية والمستشفيات، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من ممارسة مهامها المؤقتة من داخل القطاع، فضلاً عن نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وصولاً إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو 1967.
واتفق الوزيران في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية، بما يحقق المصالح المشتركة ويصون الأمن القومي العربي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بدر عبدالعاطي إيران وأمريكا قطر مصر الخارجية القطرية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

لماذا أجرى ترامب مقابلة تلفزيونية في "الحظيرة"؟
شئون عربية و دولية

لماذا أجرى ترامب مقابلة تلفزيونية في "الحظيرة"؟
لماذا أجرى ترامب مقابلة تلفزيونية في "الحظيرة"؟
شئون عربية و دولية

لماذا أجرى ترامب مقابلة تلفزيونية في "الحظيرة"؟
القبض على المذيعة جولي أمين في قضية صبري نخنوخ.. أبرز المعلومات عنها
أخبار مصر

القبض على المذيعة جولي أمين في قضية صبري نخنوخ.. أبرز المعلومات عنها

بعد تخفيف الحكم في قضية التزوير.. إخلاء سبيل "يسرا ويمنى" بأسيوط
أخبار المحافظات

بعد تخفيف الحكم في قضية التزوير.. إخلاء سبيل "يسرا ويمنى" بأسيوط
"سقوط مفاجئ".. إلغاء مباراة الدنمارك الودية أمام أوكرانيا بسبب إصابة كريستيان
رياضة عربية وعالمية

"سقوط مفاجئ".. إلغاء مباراة الدنمارك الودية أمام أوكرانيا بسبب إصابة كريستيان

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب
محامي صبري نخنوخ: المستجدات تُعقّد موقف الدفاع وقد انسحب من القضية