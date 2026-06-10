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من "اتفاق قريب" إلى التهديد.. ترامب يُعيد إشعال التوتر مع إيران

كتب : مصطفى الشاعر

09:50 م 10/06/2026

دونالد ترامب

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شهدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحولا لافتا في خطابه تجاه إيران، بعد أسابيع من الحديث المتكرر عن اقتراب التوصل إلى اتفاق، ليعود مجددا إلى لغة "التهديد والتصعيد"، في تطور يعكس تغيرا واضحا في مسار التعاطي مع الملف.

تهديد ترامب لإيران يُمثّل تحولا حادا في الخطاب

يُمثّل التهديد الأخير الذي أطلقه ترامب، تجاه إيران تحولا واضحا وحادا في لهجته، بعد أسابيع من تأكيده المتكرر أن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين بات وشيكا.

تصريحات سابقة عن قُرب الاتفاق

كان ترامب، قد أصر في أكثر من مناسبة، وفق إحصاءات شبكة "سي إن إن" الأمريكية، على أن الاتفاق مع إيران قد يتم خلال "يومين أو ثلاثة"، في وقت بدا فيه أقل ميلا لاستئناف أي أعمال عدائية، مشيرا إلى أن التصعيد قد يُفاقم الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك تأثيره على حركة الملاحة في مضيق هرمز.

تردد أمريكي وتحفظ على التصعيد

وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس ترامب، إن التصعيد العسكري قد يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة، مضيفا: "إذا قمنا بالتفجير فسوف يُقتل الكثير من الناس، من يُريد أن يفعل ذلك؟ أنا لا أُريد".

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تحركات متباينة بين التصعيد والدبلوماسية

رغم ذلك، أمر ترامب، باتخاذ خطوات جديدة ضد إيران عقب حادثة إسقاط مروحية عسكرية أمريكية، في حين بدت الإدارة الأمريكية في البداية "أقل تشددا" تجاه الواقعة، بالتزامن مع استمرار المساعي الدبلوماسية، حيث وصل وفد قطري إلى طهران لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

غموض حول مستقبل التصعيد

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تهديدات ترامب الأخيرة بتحميل إيران مسؤولية "عرقلة الاتفاق" تُمثّل تصعيدا فعليا أو مجرد ضغط تفاوضي، في وقت تستمر فيه حالة عدم اليقين بشأن مسار المحادثات.

تحول في الخطاب السياسي

ومع استمرار التصريحات المتفائلة خلال الأسابيع الماضية رغم التوترات المتصاعدة، يبدو أن الخطاب الأمريكي تجاه إيران قد دخل مرحلة جديدة "أكثر حدة"، تعكس تغيرا ملحوظا في طبيعة التعاطي مع الملف، بحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية.

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