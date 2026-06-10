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إغلاق بحيرة أمريكية شهيرة بعد نفوق جميع أسماكها تقريبا

كتب : وكالات

11:41 ص 10/06/2026
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أعلنت إدارة الترفيه والحياة البرية في سان كارلوس إغلاق بحيرة سان كارلوس بولاية أريزونا الأمريكية إلى أجل غير مسمى، بعدما شهدت نفوقاً شبه كامل للثروة السمكية داخلها، وتعد البحيرة واحدة من أبرز وجهات الصيد في المنطقة، وتقع على بعد نحو 201 كيلومتر شرق مدينة فينيكس داخل محمية سان كارلوس أباتشي.

سبب نفوق الأسماك في بحيرة سان كارلوس

وأوضحت الإدارة أن الكارثة البيئية نتجت عن تداخل عدة عوامل، في مقدمتها الجفاف المستمر وعمليات تصريف المياه من السد، الأمر الذي أدى إلى نفوق ما يقرب من 100% من أعداد الأسماك، كما تسبب انخفاض منسوب المياه في جعل البحيرة أكثر ضحالة، ما ساهم في ارتفاع درجات حرارة المياه وانخفاض مستويات الأكسجين المذاب الضروري لبقاء الكائنات المائية.

دفعت هذه التطورات السلطات إلى منع الصيد وجميع الأنشطة المرتبطة بالمياه داخل البحيرة، بعدما أصبحت الأسماك المتحللة تشكل خطراً صحياً على الزوار، وأكدت الإدارة أنه لن يُسمح بصيد أو جمع أو حيازة الأسماك أو ممارسة أي نشاط مشابه حتى إشعار آخر، حفاظاً على السلامة العامة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تداولتها وسائل إعلام محلية في أريزونا سطح البحيرة مغطى بأعداد كبيرة من الأسماك النافقة الطافية، ودعت إدارة الترفيه والحياة البرية جميع الزوار إلى الالتزام بقرار الإغلاق وتجنب الاقتراب من المنطقة المتضررة، مؤكدة استمرار متابعة الأوضاع وتقديم تحديثات جديدة عند توفرها.

وجهة صيد بارزة تعرضت لخسارة كبيرة

وتشتهر بحيرة سان كارلوس بوفرة أنواع عديدة من الأسماك، من بينها باس الفم الكبير، والكرابي الأسود، والسمك الأزرق، وسمك السلور القنوي، إضافة إلى السلمون المرقط البني وقوس قزح. وتمتد البحيرة لمسافة شاطئية تبلغ نحو 255 كيلومتراً، وقد تشكلت نتيجة إنشاء سد كوليدج على نهر جيلا داخل أراضي قبيلة سان كارلوس أباتشي، ما جعلها واحدة من أبرز المواقع الترفيهية والبيئية في ولاية أريزونا.

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إغلاق بحيرة أمريكية الثروة السمكية ولاية أريزونا نفوق الأسماك بحيرة سان كارلوس

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