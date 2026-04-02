الداخلية الكويتية: 11 بلاغا بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي خلال 24 ساعة

كتب : د ب أ

07:54 م 02/04/2026

وزارة الداخلية الكويتية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس تعامل فرق التخلص من المتفجرات خلال الـ24 ساعة الماضية مع 11 بلاغا بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي جراء الاعتداءات الإيرانية ليصل بذلك مجموع البلاغات منذ بدء تلك الاعتداءات إلى 640 بلاغا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وجاء ذلك في كلمة المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت.

ولفت العميد بوصليب إلى أن تمديد المهلة الاستثنائية لتسليم الأسلحة غير المرخصة والذخائر والمفرقعات لمدة أسبوع إضافي - لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء المقبل الموافق 8 أبريل الجاري - جاء نظرا للإقبال الملحوظ على التسليم ولإتاحة الفرصة أمام الجميع للاستفادة منها والمبادرة بتصحيح أوضاعهم القانونية بما يعزز الأمن ويحافظ على سلامة المجتمع.

وذكر العميد بوصليب أن آلية التسليم تتم عبر جميع المخافر بسهولة "دون تسجيل بيانات أو اتخاذ إجراءات جزائية خلال المهلة".

