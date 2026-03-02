إعلان

وزير الدفاع الأمريكي: الهجوم على إيران له مدة محددة وليس طويل الأمد

كتب : مصراوي

03:54 م 02/03/2026

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن الولايات المتحدة ليست منخرطة في جهد بناء دولة في إيران، لافتًا إلى الضربات المستمرة على إيران لها مهمة واضحة ولن تكون مقدمة لصراع طويل الأمد.

وفي حديثه في إحاطة إعلامية في البنتاغون يوم الاثنين، قال هيجسيث إن الرئيس دونالد ترامب ملتزم بإبقاء الولايات المتحدة بعيدة عن "مستنقع بناء الدولة" مثل تلك التي شوهدت في الحروب السابقة في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن "إيران ليست العراق. هذه ليست حرباً لا نهاية لها. جيلنا يدرك ذلك، وكذلك هذا الرئيس. لقد وصف حروب بناء الدول خلال العشرين عاماً الماضية بالغباء. وهو محق".

وقال هيجسيث إن الضربات مصممة لتقليص قوة البحرية الإيرانية وإنهاء طموحاتها النووية والصاروخية، مضيفًا "هذه ليست حرباً لتغيير النظام كما يسمى، لكن النظام قد تغير بالفعل والعالم أفضل حالاً بسبب ذلك".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل أنبه الصائم إذا كان سيشرب أو يأكل سهوا؟.. داعية يوضح
جنة الصائم

هل أنبه الصائم إذا كان سيشرب أو يأكل سهوا؟.. داعية يوضح

من هم "الحنّ والبنّ" وهل خلقهم الله قبل الإنس والجن؟.. علي جمعة يرد (فيديو)
جنة الصائم

من هم "الحنّ والبنّ" وهل خلقهم الله قبل الإنس والجن؟.. علي جمعة يرد (فيديو)
أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026
تحذير لمستخدمي أندرويد بشأن تطبيقات صحة نفسية تهدد المرضى
أخبار و تقارير

تحذير لمستخدمي أندرويد بشأن تطبيقات صحة نفسية تهدد المرضى
بعد اشتعال الحرب الأمريكية الإيرانية.. ما مصير الفضة خلال الفترة المقبلة؟
اقتصاد

بعد اشتعال الحرب الأمريكية الإيرانية.. ما مصير الفضة خلال الفترة المقبلة؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية