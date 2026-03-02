وزير الدفاع الأمريكي: الهجوم على إيران له مدة محددة وليس طويل الأمد

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن الولايات المتحدة ليست منخرطة في جهد بناء دولة في إيران، لافتًا إلى الضربات المستمرة على إيران لها مهمة واضحة ولن تكون مقدمة لصراع طويل الأمد.

وفي حديثه في إحاطة إعلامية في البنتاغون يوم الاثنين، قال هيجسيث إن الرئيس دونالد ترامب ملتزم بإبقاء الولايات المتحدة بعيدة عن "مستنقع بناء الدولة" مثل تلك التي شوهدت في الحروب السابقة في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن "إيران ليست العراق. هذه ليست حرباً لا نهاية لها. جيلنا يدرك ذلك، وكذلك هذا الرئيس. لقد وصف حروب بناء الدول خلال العشرين عاماً الماضية بالغباء. وهو محق".

وقال هيجسيث إن الضربات مصممة لتقليص قوة البحرية الإيرانية وإنهاء طموحاتها النووية والصاروخية، مضيفًا "هذه ليست حرباً لتغيير النظام كما يسمى، لكن النظام قد تغير بالفعل والعالم أفضل حالاً بسبب ذلك".