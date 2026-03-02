قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن بلاده تدعم إيران "في الدفاع عن سيادتها" في مواجهة الهجوم الأميركي–الإسرائيلي.

وأدلى "وانغ"، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني.

وأضاف أن بلاده "تثمّن الصداقة التقليدية بين الصين وإيران، وتدعم إيران في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وكرامتها الوطنية، كما تدعمها في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

وفي وقت سابق حذر السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو تسونج، من التصعيد الأمريكي الإيراني على المنطقة، مشيرا إلى أن بلاده تشعر بالقلق إزاء ذلك التطور.

وأوضح أن الصين تدعو باستمرار إلى التزام جميع الأطراف بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعارض وتدين استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية.