إعلان

الصين تحدد موقفها من حرب إيران.. ماذا قالت؟

كتب : أحمد جمعة

03:58 م 02/03/2026

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن بلاده تدعم إيران "في الدفاع عن سيادتها" في مواجهة الهجوم الأميركي–الإسرائيلي.

وأدلى "وانغ"، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني.

وأضاف أن بلاده "تثمّن الصداقة التقليدية بين الصين وإيران، وتدعم إيران في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وكرامتها الوطنية، كما تدعمها في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

وفي وقت سابق حذر السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو تسونج، من التصعيد الأمريكي الإيراني على المنطقة، مشيرا إلى أن بلاده تشعر بالقلق إزاء ذلك التطور.

وأوضح أن الصين تدعو باستمرار إلى التزام جميع الأطراف بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعارض وتدين استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الخارجية الصيني الصين إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إخلاء قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص بعد دوي صفارات الإنذار (فيديو)
شئون عربية و دولية

إخلاء قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص بعد دوي صفارات الإنذار (فيديو)
تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
أخبار مصر

تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
مشروبات شائعة في رمضان تضر الكبد والقلب والكلى.. احذرها
سفرة رمضان

مشروبات شائعة في رمضان تضر الكبد والقلب والكلى.. احذرها
بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور
أخبار المحافظات

بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور
محمد رمضان بعد عدم مشاركته في دراما رمضان: "قررت أصالح نفسي واشتريت فيراري"
دراما و تليفزيون

محمد رمضان بعد عدم مشاركته في دراما رمضان: "قررت أصالح نفسي واشتريت فيراري"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية