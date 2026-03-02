الخارجية تواصل متابعة أوضاع الجاليات المصرية فى المنطقة

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، أنها تتابع أوضاع الجاليات المصرية في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم الإثنين، "بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج باهتمام بالغ أوضاع الجاليات المصرية فى المنطقة للاطمئنان على أوضاعهم وسلامتهم، وذلك فى ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير واتساع رقعة الصراع.

وأضافت الخارجية، أن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، أجرى اتصالًا هاتفيًا صباح اليوم مع سفراء جمهورية مصر العربية فى المنطقة للوقوف بشكل تفصيلى على أوضاع الجاليات المصرية، والمصريين العالقين في تلك الدول المتواجدين لأغراض السياحة أو العلاج.

ووفق وزارة الخارجية، فقد كلف عبد العاطي السفارات المصرية فى المنطقة بالاستمرار في المتابعة الحثيثة لأوضاع أبناء الجالية على مدار الساعة، وتعزيز قنوات التواصل المباشرة معهم عبر الخطوط الساخنة، وتقديم كافة أوجه الدعم القنصلي والرعاية اللازمة للمصريين العالقين لحين تسهيل إعادتهم إلى أرض الوطن.

كما اطمئن وزير الخارجية على الحالة الصحية لبعض المواطنين الذين أصيبوا بإصابات طفيفة وتلقوا جميعاً العلاج اللازم وخرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج مناشدتها لأبناء الجاليات المصرية في المنطقة بتوخى الحذر والحيطة والبقاء على تواصل دائم مع السفارات والقنصليات المصرية، والالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها سلطات الدول المقيمين بها.