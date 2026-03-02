قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الاثنين، إن "إيران، على عكس الولايات المتحدة، أعدت نفسها لخوض حرب طويلة".

وأضاف لاريجاني في منشور على منصة "إكس" أن "إيران لم تكن خلال الـ300 عام الماضية طرفًا بادئًا في أي صراع، وأن قواتنا المسلحة الشجاعة لم تشن أي هجوم إلا دفاعًا عن نفسها".

وأشار إلى أن إيران "ستدافع بحزم عن نفسها وعن حضارتها التي تمتد لستة آلاف عام، بغض النظر عن التكاليف، وستجعل الأعداء يندمون على حساباتهم الخاطئة".