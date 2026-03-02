إعلان

إيران: مستعدون لحرب طويلة.. والأعداء سيندمون على حساباتهم الخاطئة

كتب : محمد جعفر

03:59 م 02/03/2026

علي لاريجاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الاثنين، إن "إيران، على عكس الولايات المتحدة، أعدت نفسها لخوض حرب طويلة".

وأضاف لاريجاني في منشور على منصة "إكس" أن "إيران لم تكن خلال الـ300 عام الماضية طرفًا بادئًا في أي صراع، وأن قواتنا المسلحة الشجاعة لم تشن أي هجوم إلا دفاعًا عن نفسها".

وأشار إلى أن إيران "ستدافع بحزم عن نفسها وعن حضارتها التي تمتد لستة آلاف عام، بغض النظر عن التكاليف، وستجعل الأعداء يندمون على حساباتهم الخاطئة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي حزب الله

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد رمضان بعد عدم مشاركته في دراما رمضان: "قررت أصالح نفسي واشتريت فيراري"
دراما و تليفزيون

محمد رمضان بعد عدم مشاركته في دراما رمضان: "قررت أصالح نفسي واشتريت فيراري"
حكم صيام التوأمين الملتصقين إذا أفطر أحدهما.. المفتي يوضح
جنة الصائم

حكم صيام التوأمين الملتصقين إذا أفطر أحدهما.. المفتي يوضح
بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور
أخبار المحافظات

بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور
علي معلول: مسيرتي لم تكن مرضية.. ومباراة صنداونز الأفضل
رياضة محلية

علي معلول: مسيرتي لم تكن مرضية.. ومباراة صنداونز الأفضل

من هم "الحنّ والبنّ" وهل خلقهم الله قبل الإنس والجن؟.. علي جمعة يرد (فيديو)
جنة الصائم

من هم "الحنّ والبنّ" وهل خلقهم الله قبل الإنس والجن؟.. علي جمعة يرد (فيديو)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية