بعد استهدافها في قطر والإمارات.. خريطة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط

ترجمة- أسماء البتاكوشي:

ارتفع عدد القتلى في سقوط صاروخ في بيت شيمش قرب القدس 9 قتلى و20 مصاباً، فيما لا يزال 20 شخصاً مفقودين تحت الأنقاض، حسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأن "قوات الإنقاذ والبحث التابعة للجبهة الداخلية تعمل حاليّاً في موقع سقوط الصاروخ في بيت شيمش".

3 פצועים אנוש ו-2 פצועים קשה בבית שמש; ראש העירייה בגלצ: פגיעה ישירה במקלט ציבורי pic.twitter.com/7NWm0Py1e3 — גלצ (@GLZRadio) March 1, 2026

بدوره قال قائد شرطة "بيت شيمش"، إن الصاروخ تسبب في انهيار 4 مبان في المدينة والبحث مستمر عن شخص انقطع الاتصال معه.

وأضاف رئيس بلدية بيت شيمش لـ موقع "واللا نيوز" العبري، إن "صاروخاً إيرانياً أصاب ملجأ عاماً بشكل مباشر ما أدى إلى وقوع إصابات".

واتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشؤون الإعلام الأجنبي نداف شوشاني، النظام الإيراني باستهداف المدنيين عمداً.

وزعم قائلًا: "منذ بداية عملية "زئير الأسد"، دأب النظام الإيراني على استهداف المدنيين. نعلم أن هذه هي استراتيجيتهم. في هجومهم الأخير، قتلوا العديد من المدنيين في بلدة بيت شيمش. النظام الإيراني نظام إرهابي. أتقدم بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا. سنواصل بذل كل ما في وسعنا لنزع هذه القدرات من هذا النظام الإرهابي المتعطش للدماء"، على حد تعبيره.

זירה קשה בבית שמש: כוחות הצלה רבים במקום



קרדיט: תיעוד מבצעי מד"א pic.twitter.com/7xI8uYClbp — כיפה (@KipaNews) March 1, 2026

وفيما سبق أفادت نجمة داود الحمراء بإصابة 19 شخصًا في الهجوم المباشر على بيت شيمش، بينهم اثنان في حالة حرجة واثنان في حالة خطيرة.

كما لفتت إلى أن هناك حالة متوسطة و14 حالة طفيفة. ومن بين المصابين بجروح خطيرة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، بالإضافة إلى عدد من الأطفال المصابين بجروح طفيفة. ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، وتتواصل جهود الإنقاذ.

وشنت إيران موجة جديدة من الضربات في جميع أنحاء الشرق الأوسط صباح الأحد، كما سُمعت دوي انفجارات في العديد من العواصم والمدن الكبرى وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية".

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن "موجة سادسة" من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على إسرائيل وقواعد أمريكية في المنطقة، وفقًا لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

🚨🇮🇱🇮🇷 BOOM! Iranian hypersonic missile hits Beit Shemesh — Mass casualty event reported



'Ohh shit! OHHH IT'S A MOTHERFUCKING ROCKET, OH MY GAWD!' pic.twitter.com/kZccPMgCj4 — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) March 1, 2026

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وأن أنظمة الدفاع جاهزة للعمل، فيما دوت صفارات الإنذار بقوة في أنحاء وسط وجنوب إسرائيل.

وأفادت بلدية تل أبيب، أن 40 مبنى تضرروا بدرجات متفاوتة نتيجة سقوط صاروخ الليلة الماضية، فيما جرى إيواء أكثر من 200 من السكان في 3 فنادق، بعد إخلائهم من منازلهم المتضررة.