إعلان

نحو 30 قتيلًا ومصابًا.. ماذا حدث في "بيت شيمش" وسط إسرائيل؟ (صور- فيديو)

كتب : أسماء البتاكوشي

04:42 م 01/03/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    اثار الدمار في بيت شيمش في اسرائيل (4)
  • عرض 8 صورة
    اثار الدمار في بيت شيمش في اسرائيل (3)
  • عرض 8 صورة
    اثار الدمار في بيت شيمش في اسرائيل (5)
  • عرض 8 صورة
    اثار الدمار في بيت شيمش في اسرائيل (6)
  • عرض 8 صورة
    اثار الدمار في بيت شيمش في اسرائيل (8)
  • عرض 8 صورة
    اثار الدمار في بيت شيمش في اسرائيل (7)
  • عرض 8 صورة
    اثار الدمار في بيت شيمش في اسرائيل (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ترجمة- أسماء البتاكوشي:

ارتفع عدد القتلى في سقوط صاروخ في بيت شيمش قرب القدس 9 قتلى و20 مصاباً، فيما لا يزال 20 شخصاً مفقودين تحت الأنقاض، حسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأن "قوات الإنقاذ والبحث التابعة للجبهة الداخلية تعمل حاليّاً في موقع سقوط الصاروخ في بيت شيمش".

بدوره قال قائد شرطة "بيت شيمش"، إن الصاروخ تسبب في انهيار 4 مبان في المدينة والبحث مستمر عن شخص انقطع الاتصال معه.

وأضاف رئيس بلدية بيت شيمش لـ موقع "واللا نيوز" العبري، إن "صاروخاً إيرانياً أصاب ملجأ عاماً بشكل مباشر ما أدى إلى وقوع إصابات".

واتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشؤون الإعلام الأجنبي نداف شوشاني، النظام الإيراني باستهداف المدنيين عمداً.

وزعم قائلًا: "منذ بداية عملية "زئير الأسد"، دأب النظام الإيراني على استهداف المدنيين. نعلم أن هذه هي استراتيجيتهم. في هجومهم الأخير، قتلوا العديد من المدنيين في بلدة بيت شيمش. النظام الإيراني نظام إرهابي. أتقدم بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا. سنواصل بذل كل ما في وسعنا لنزع هذه القدرات من هذا النظام الإرهابي المتعطش للدماء"، على حد تعبيره.

وفيما سبق أفادت نجمة داود الحمراء بإصابة 19 شخصًا في الهجوم المباشر على بيت شيمش، بينهم اثنان في حالة حرجة واثنان في حالة خطيرة.

كما لفتت إلى أن هناك حالة متوسطة و14 حالة طفيفة. ومن بين المصابين بجروح خطيرة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، بالإضافة إلى عدد من الأطفال المصابين بجروح طفيفة. ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، وتتواصل جهود الإنقاذ.

وشنت إيران موجة جديدة من الضربات في جميع أنحاء الشرق الأوسط صباح الأحد، كما سُمعت دوي انفجارات في العديد من العواصم والمدن الكبرى وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية".

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن "موجة سادسة" من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على إسرائيل وقواعد أمريكية في المنطقة، وفقًا لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وأن أنظمة الدفاع جاهزة للعمل، فيما دوت صفارات الإنذار بقوة في أنحاء وسط وجنوب إسرائيل.

وأفادت بلدية تل أبيب، أن 40 مبنى تضرروا بدرجات متفاوتة نتيجة سقوط صاروخ الليلة الماضية، فيما جرى إيواء أكثر من 200 من السكان في 3 فنادق، بعد إخلائهم من منازلهم المتضررة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد مقتل خامنئي.. الأزمات الدولية تتحدث لمصراوي عن مستقبل حرب إيران
شئون عربية و دولية

بعد مقتل خامنئي.. الأزمات الدولية تتحدث لمصراوي عن مستقبل حرب إيران
زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية
حوادث وقضايا

زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية
وزير الخارجية الإيراني: سيتم اختيار مرشد أعلى جديد خلال "يوم أو يومين"
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية الإيراني: سيتم اختيار مرشد أعلى جديد خلال "يوم أو يومين"
وزير المالية: تعديل قانون الضريبة على العقارات يعفي 98% من المواطنين
أخبار مصر

وزير المالية: تعديل قانون الضريبة على العقارات يعفي 98% من المواطنين
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران