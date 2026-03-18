بقنابل خارقة للأعماق.. الجيش الأمريكي يعلن إتمام هجوم ناجح في إيران

كتب : محمود الطوخي

01:29 ص 18/03/2026

الجيش الامريكي

نفذت القوات الأمريكية خلال الساعات الماضية هجوما ناجحا شمل استهداف مواقع إيرانية محصنة للصواريخ على طول الساحل الإيراني بالقرب من مضيق هرمز، باستخدام عدة قنابل خارقة للأعماق تزن 5000 رطل.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان، أن صواريخ كروز الإيرانية المضادة للسفن المتواجدة في تلك المواقع كانت تشكل تهديدا للملاحة الدولية.

وأكدت سنتكوم، أن هذه التحركات العسكرية بتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل تصاعد التوترات الإقليمية التي تشهد أيضا عمليات عسكرية مكثفة ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل استهداف مواقع إيرانية نووية في بوشهر

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن قذيفة معادية أصابت موقع محطة بوشهر للطاقة النووية في غرب إيران يوم الثلاثاء، دون تحديد الدولة التي تقف وراء الهجوم.

وقالت المنظمة في بيان نقلته وسائل الإعلام الإيرانية، إن المقذوف أصاب أرض المصنع في حوالي الساعة الـ7 مساء بالتوقيت المحلي.

وأكد مركز السلامة النووية في البلاد وقوع الحادث، مبينا أنه لم يتسبب في أي أضرار مالية أو فنية أو بشرية، وأن أي جزء من محطة الطاقة لم يتضرر إثر استهداف مواقع إيرانية في تلك المنطقة.

تحذيرات إيرانية عقب استهداف مواقع نووية

وحذرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من خطورة استهداف مواقع ذات طابع نووي، مشددة في بيانها على أن "مثل هذه الإجراءات تتعارض مع جميع اللوائح الدولية المتعلقة بحصانة المنشآت النووية من الهجمات العسكرية".

وأضافت المنظمة أن تكرار استهداف مواقع إيرانية حساسة يمكن أن يكون له عواقب لا يمكن إصلاحها على المنطقة بأكملها، بما في ذلك الدول المطلة على الخليج العربي.

الحرب في إيران إيران وأمريكا أمريكا وإسرائيل الغضب الملحمي

في إيران والخليج.. كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟
