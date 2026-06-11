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بعد نصف ساعة من بدء اللجان.. تداول صور مزعومة لامتحانات الإعدادية بـ4 محافظات

كتب : أحمد الجندي

10:39 ص 11/06/2026

الغش الإلكتروني

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شهدت مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيق "تليجرام"، اليوم، تداول صور قيل إنها تخص امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بعدد من المحافظات، وذلك بعد مرور نحو نصف ساعة من بدء اللجان الامتحانية.

صور مزعومة لامتحانات في 4 محافظات

تضمنت الصور المتداولة، ما زُعم أنه امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، إلى جانب امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظات المنيا والقليوبية وكفر الشيخ.

التعليم تراجع الصور المتداولة

من جانبها، بدأت غرف العمليات بمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية متابعة الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، للتحقق من مدى صحتها ومطابقتها للامتحانات التي يؤديها الطلاب داخل اللجان.

وتواصل غرف العمليات المركزية والفرعية متابعة سير الامتحانات بمختلف المحافظات، ورصد أي وقائع تتعلق بالغش أو الإخلال بانضباط اللجان، لضمان انتظام العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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شاومينج الشهادة الإعدادية الغش الإلكتروني امتحانات 2026

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