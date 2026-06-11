ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-6-2026، مقارنة بمستواه أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.83 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.83 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.83 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.8 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.84 جنيه للشراء، و13.88 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.