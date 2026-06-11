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رابط وموعد الاستعلام عن اختبارات المتقدمين لوظائف سائقي المتحف الكبير

كتب : محمد أبو بكر

11:12 ص 11/06/2026

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إتاحة الاستعلام عن موعد ومكان الاختبار للمتقدمين للتعاقد، عن طريق الاستعانة، مع عدد 25 سائقًا للعمل بهيئة المتحف المصري الكبير التابعة لوزارة السياحة والآثار، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

التنظيم والإدارة: الاستعلام عبر بوابة الوظائف الحكومية

أوضح الجهاز أن المتقدمين يمكنهم التعرف على مواعيد ومقار الاختبارات من خلال بوابة الوظائف الحكومية، اضغط هنا، في إطار الإجراءات المنظمة للمسابقة والتعاقدات المركزية التي يشرف عليها الجهاز.

إتاحة الاختبارات في 3 مراكز لتخفيف أعباء الانتقال

أشار الجهاز إلى أنه تم إتاحة أداء الاختبارات بمراكز التقييم التابعة له في القاهرة، والوادي الجديد، وجامعة أسيوط، وفقًا للرغبات التي سجلها المتقدمون أثناء عملية التقديم، بما يسهم في تخفيف أعباء الانتقال وتوفير الوقت والجهد.

التنظيم والإدارة: الاختبارات بالقاهرة والوادي الجديد وأسيوط

تشمل مقار الاختبارات مركز تقييم القدرات والمسابقات بمحافظة القاهرة، والمركز الإقليمي لتنمية القدرات بمحافظة الوادي الجديد، إلى جانب مركز التقييم بجامعة أسيوط، وذلك ضمن خطة الجهاز للتوسع في تقديم خدماته بالمحافظات.

وناشد الجهاز المتقدمين ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة، والاطلاع على موعد ومكان الاختبار من خلال البوابة الإلكترونية، مع إحضار المستندات المطلوبة وأصولها للاطلاع عليها في الموعد المحدد.

التنظيم والإدارة: تابعوا المستجدات عبر القنوات الرسمية

أكد الجهاز أنه يمكن للمتقدمين متابعة أي تعليمات أو تحديثات جديدة من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على موقع "فيسبوك"، وكذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

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التنظيم والإدارة المتحف المصري الكبير بوابة الوظائف الحكومية

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