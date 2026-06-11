أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، تعرّض عدد من المركبات والمنازل لأضرار في العاصمة المنامة ومدينة حمد، إثر سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض مسيّرات إيرانية في أجواء المملكة.

احتراق مركبات وتضرر منازل



أوضحت الوزارة، في بيان رسمي صادر اليوم الخميس، أن الحادث أسفر عن احتراق عدد من المركبات وتضرر منازل في المناطق المتأثرة، فيما باشرت الجهات المختصة عمليات المتابعة والتعامل مع الآثار الناجمة عن سقوط الشظايا.

إصابة طفلة بجروح طفيفة



أكدت وزارة الداخلية البحرينية، تسجيل إصابة طفلة بجروح طفيفة جراء الحادث، مشيرة إلى أنها تلقت العلاج اللازم في موقع الحادث دون الحاجة إلى نقلها للمستشفى.

البحرين تُحمّل إيران المسؤولية



وصفت الداخلية البحرينية، ما جرى بأنه ناتج عن "العدوان الإيراني"، مؤكدة استمرار الأجهزة المختصة في متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وتُثير الهجمات الإيرانية المتكررة مخاوف من اتساع دائرة "المواجهة الإقليمية"، خاصة مع تزايد استهداف القواعد الأمريكية وامتداد آثار الهجمات إلى مناطق مدنية في بعض دول الخليج.