يُعد الحصول على كمية كافية من الماء يوميًا أمرًا ضروريًا لصحة الجسم، إلا أن الالتزام بالكمية الموصى بها، والتي تتراوح بين 9 إلى 13 كوبًا يوميًا، قد يكون صعبًا لدى بعض الأشخاص. وفي هذا السياق، يمكن أن يساعد إضافة الليمون إلى الماء في تحسين طعمه، مما يشجع على شرب كميات أكبر، إلى جانب ما قد يقدمه من فوائد صحية إضافية.



وبحسب ما ذكره موقع "health"، إليك أبرز الفوائد الصحية.

1. تعزيز الترطيب



لا يفضل الجميع طعم الماء العادي، لذا فإن إضافة الليمون قد تجعله أكثر قبولًا، ما يسهم في زيادة استهلاك السوائل خلال اليوم. ويكتسب الترطيب أهمية خاصة لدى كبار السن، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة تتراوح بين 17% و28% منهم قد يعانون من جفاف مزمن، وهو ما قد يرتبط بمشكلات صحية متعددة.

2. دعم عملية الهضم



تشير بعض الدراسات إلى أن حمض الستريك الموجود في الليمون قد يساهم في زيادة إفراز حمض المعدة، مما يساعد على تحسين عملية تكسير الطعام. كما وجدت أبحاث أخرى أن تناول ماء الليمون قبل الوجبات قد يعزز حركة الأمعاء، وهو ما قد يساهم في تحسين مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي، رغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه الفائدة.

3. تقليل خطر تكون حصوات الكلى



قد يساعد حمض الستريك الموجود في الليمون في الحد من تكوّن حصوات الكلى، لذلك قد ينصح بعض المختصين بإدراج ماء الليمون ضمن النظام الغذائي الوقائي. ومع ذلك، لا يُعد هذا الإجراء كافيًا بمفرده، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من تكرار حصوات الكلى، إذ يُنصح بمراجعة الطبيب لوضع خطة وقائية مناسبة.

4. تعزيز فيتامين سي



يُعد الليمون من أغنى الفواكه الحمضية بفيتامين سي، حيث يوفر كوب من الماء مع عصير ليمونة واحدة نحو 21% من الاحتياج اليومي الموصى به. ويلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في دعم جهاز المناعة، بالإضافة إلى مساعدته في تحسين امتصاص الحديد داخل الجسم.

5. بديل صحي للمشروبات السكرية



يساهم استبدال المشروبات المحلاة بالسكر بماء الليمون في تقليل استهلاك السكر المضاف، وهو ما قد يقلل من خطر الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والكبد الدهني وتسوس الأسنان. لذلك، يُعد ماء الليمون خيارًا صحيًا مقارنة بالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

6. دعم التحكم في الوزن



قد يساعد إدخال ماء الليمون ضمن النظام اليومي للسوائل في دعم جهود إدارة الوزن. وتشير بعض التحليلات إلى أن تناول الحمضيات ومشتقاتها لفترات قصيرة قد يرتبط بانخفاض بسيط في الوزن. ومع ذلك، يبقى الحفاظ على نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني العامل الأساسي في التحكم بالوزن.

7. تحسين امتصاص الكالسيوم



قد يساهم تناول ماء الليمون بالتزامن مع مكملات الكالسيوم في تحسين امتصاصه داخل الجسم، ما قد يدعم صحة العظام على المدى الطويل. وأظهرت بعض الدراسات أن هذا التأثير قد يكون أكثر وضوحًا لدى النساء بعد انقطاع الطمث، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة لمزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج بشكل قاطع.





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