مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، معتبرة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الثلاث وسلامة أراضيها، وتشكل تصعيداً خطيراً من شأنه زيادة التوترات وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، مشددة على دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها هذه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون مواطنيها ومقدراتها الوطنية.

وجددت القاهرة رفضها القاطع لهذه الاعتداءات المتكررة، مؤكدة أن أمن الدول العربية الشقيقة يعد جزءاً أساسياً من منظومة الأمن القومي المصري والعربي.

كما شددت على أهمية وقف التصعيد واحترام سيادة الدول وعدم المساس بوحدة أراضيها، مع ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها ويحد من تفاقم التوترات الإقليمية.