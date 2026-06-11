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خطة إسرائيلية لتمويل 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.. ما القصة؟

كتب : وكالات

08:53 ص 11/06/2026

بناء مستوطنات

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تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة تعد من أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن المقترح يتضمن تخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات لتحويل مستوطنات حصلت مؤخراً على تراخيص رسمية إلى تجمعات قائمة على الأرض.

وبحسب مسودة القرار، ستبدأ السلطات الإسرائيلية بإقامة منشآت مؤقتة وبنية تحتية وخدمات أساسية في عدد من المواقع، حتى قبل استكمال إجراءات التخطيط والتنظيم النهائية.

وتشمل الخطة إنشاء مساكن متنقلة ومبانٍ عامة وشبكات طرق وخدمات ومرافق مجتمعية لدعم المستوطنات الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يتبنى المقترح ويدفع باتجاه إقراره خلال الفترة الحالية.

ويأتي التحرك في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تمرير الخطة قبل أي انتخابات مبكرة محتملة قد تعقد عملية تخصيص التمويل اللازم للمشروع.

وتشمل المستوطنات المشمولة بالخطة مواقع في مناطق استراتيجية، بينها غور الأردن وجنوب الخليل ومناطق تهدف إسرائيل من خلالها إلى تعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات القائمة.

ويرى مراقبون، أن تنفيذ الخطة من شأنه إحداث تغييرات ملموسة على خريطة الضفة الغربية.

انتقادات دولية متوقعة

وتعتبر غالبية دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، وترى أنها تمثل عقبة أمام جهود التسوية السياسية وحل الدولتين.

يأتي المشروع الجديد ضمن سلسلة خطوات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة لتوسيع النشاط الاستيطاني وتعزيز وجودها في المنطقة "ج" من الضفة الغربية، وفقا لسكاي نيو

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