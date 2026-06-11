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بعد الإغلاق المؤقت.. استئناف حركة الملاحة الجوية في الكويت

كتب : وكالات

08:58 ص 11/06/2026

مطار الكويت الدولي

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أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت، اليوم الخميس، عن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها بسبب الهجمات الإيرانية.

وأكدت الهيئة أنها تتابع الأوضاع بشكل حثيث وعلى مدار الساعة بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية داخل دولة الكويت وخارجها، لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن في المجال الجوي.

كما أفادت الهيئة بعودة الحركة التشغيلية الطبيعية في مطار الكويت الدولي، واستئناف الرحلات وفق الجداول المعتمدة، مع استمرار المتابعة والتقييم الفوري لأي مستجدات قد تطرأ واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها.

وتجدد الهيئة التزامها بالحفاظ على سلامة المسافرين وحركة الملاحة الجوية، داعية الجميع إلى متابعة القنوات الرسمية للحصول على آخر المستجدات والمعلومات.

كانت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت أعلنت إغلاق المجال الجوي الكويتي مؤقتا اعتبارا من الساعة 4:50 صباح الخميس، وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة وفقا للاتفاقيات والإجراءات المعتمدة، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن الملاحة الجوية والمسافرين.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي في ظل ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية الآثمة" التي تعرضت لها دولة الكويت، وما قد يترتب عليها من مخاطر محتملة على حركة الطيران المدني في المنطقة.

وأكدت الهيئة أنها تتابع التطورات بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرة إلى أن إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية سيتمان فور التأكد من انتهاء الحالة وزوال أسباب الخطر، بناءً على تقييم الجهات المعنية.

ودعت الهيئة جميع المسافرين وشركات الطيران إلى متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عنها والالتزام بالتعليمات والإرشادات ذات الصلة، وفقا لسكاي نيوز.

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