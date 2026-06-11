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افتتاح كأس العالم 2026.. تفاصيل حفل شاكيرا ومباراة المكسيك وجنوب أفريقيا

كتب : هند عواد

11:06 ص 11/06/2026 تعديل في 11:18 ص
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    شاكيرا بحفل البرازيل
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    شاكيرا بحفل البرازيل
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    شاكيرا تروج لبطولة كأس العالم 2026
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    أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026
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    شاكيرا تروج لبطولة كأس العالم 2026 (2)

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تنطلق النسخة 23 من كأس العالم، مساء اليوم الخميس، عندما يستضيف ملعب "أزتيكا" في مكسيكو سيتي، مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا.

افتتاح كأس العالم 2026

تفتح أبواب ملعب "أزتيكا" للجماهير في السادسة مساء اليوم، أي قبل 3 ساعات من موعد انطلاق المباراة، على أن يبدأ حفل الافتتاح الرسمي في الثامنة والنصف مساءً، ويستمر حتى التاسعة وخمس دقائق.

وتحيي النجمة الكولومبية شاكيرا حفل افتتاح كأس العالم 2026، إلى جانب النيجيري بورنا بوي، إذ سيقدم الثنائي الأغنية الرسمية للبطولة "داي داي".

جدول مباريات اليوم الافتتاحي في كأس العالم 2026

تقام أول مباراة في كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا، على أن تقام المباراة الثانية بين جمهورية كوريا الجنوبية والتشيك.

وتنطلق مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا في العاشرة مساء اليوم، بينما تقام المباراة الثانية في الرابعة فجر الجمعة.

وتنقل مباراة افتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا عبر قناة beIN Max 1 وbeIN Max 2، وقنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط.

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افتتاح كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 المكسيك جنوب أفريقيا

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