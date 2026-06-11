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سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

09:37 ص 11/06/2026

سعر الذهب

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واصل سعر الذهب اليوم في مصر انخفاضه، ليتراجع بنحو 70 جنيهًا، مع بداية تعاملات الخميس 11-6-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4033 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5185 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6050 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6914 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 48400 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 69140 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 215025 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 345700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.48% إلى نحو 4091 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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سعر الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

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