تسلمت عائلة القذافي، اليوم الأربعاء، جثمان سيف الإسلام القذافي في مدينة الزنتان، بعد انتهاء الإجراءات القانونية ومنح مكتب النائب العام الإذن اللازم.

وأظهرت المعاينة الأولية تعرض سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، لإصابات بطلقات نارية أدت إلى وفاته، ما عزز الفرضية الجنائية حول الحادث، وفي أعقاب ذلك، بدأت النيابة العامة الليبية إجراءات التحقيق رسميًا بعد ورود بلاغ يفيد بوفاة القذافي في ظروف غامضة.

وأكّدت مصادر ليبية وأسرة القذافي نبأ وفاة سيف الإسلام، الذي يبلغ من العمر 53 عامًا، في "اشتباكات مسلحة" جنوب مدينة الزنتان، غربي البلاد، مُوضحة أن "الهجوم نفذه أربعة مسلحين مجهولين داخل حديقة منزله بمنطقة الحمادة، بعدما عطلوا كاميرات المراقبة، ثم أطلقوا النار عليه مباشرة وفروا سريعًا".

وأفاد مستشاره السياسي، عبدالله عثمان، في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن أربعة مسلحين ملثمين اقتحموا مقر إقامة سيف الإسلام القذافي وعطّلوا كاميرات المراقبة قبل أن يطلقوا عليه النار ويقتلوه في هجوم "غادر وجبان".

وفي ظل حالة من الغموض، لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من جانب السلطات الليبية حول الحادثة، كما لزم الغموض موقف المحكمة الجنائية الدولية؛ حيث لم يصدر عنها أي تعليق فوري، وهي الجهة التي طالما طالبت بتسليم سيف الإسلام القذافي لمحاكمته بتُهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.