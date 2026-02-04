إعلان

بالفيديو| عائلة القذافي تتسلم جثمان سيف الإسلام بعد اغتياله في مدينة الزنتان

كتب : محمد جعفر

02:32 م 04/02/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    عائلة القذافي تتسلم جثمان سيف الإسلام (1)
  • عرض 12 صورة
    عائلة القذافي تتسلم جثمان سيف الإسلام (2)
  • عرض 12 صورة
    عائلة القذافي تتسلم جثمان سيف الإسلام (5)
  • عرض 12 صورة
    عائلة القذافي تتسلم جثمان سيف الإسلام (6)
  • عرض 12 صورة
    عائلة القذافي تتسلم جثمان سيف الإسلام (4)
  • عرض 12 صورة
    عائلة القذافي تتسلم جثمان سيف الإسلام (8)
  • عرض 12 صورة
    عائلة القذافي تتسلم جثمان سيف الإسلام (9)
  • عرض 12 صورة
    عائلة القذافي تتسلم جثمان سيف الإسلام (7)
  • عرض 12 صورة
    عائلة القذافي تتسلم جثمان سيف الإسلام (11)
  • عرض 12 صورة
    عائلة القذافي تتسلم جثمان سيف الإسلام (10)
  • عرض 12 صورة
    عائلة القذافي تتسلم جثمان سيف الإسلام (12)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تسلمت عائلة القذافي، اليوم الأربعاء، جثمان سيف الإسلام القذافي في مدينة الزنتان، بعد انتهاء الإجراءات القانونية ومنح مكتب النائب العام الإذن اللازم.

وأظهرت المعاينة الأولية تعرض سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، لإصابات بطلقات نارية أدت إلى وفاته، ما عزز الفرضية الجنائية حول الحادث، وفي أعقاب ذلك، بدأت النيابة العامة الليبية إجراءات التحقيق رسميًا بعد ورود بلاغ يفيد بوفاة القذافي في ظروف غامضة.

وأكّدت مصادر ليبية وأسرة القذافي نبأ وفاة سيف الإسلام، الذي يبلغ من العمر 53 عامًا، في "اشتباكات مسلحة" جنوب مدينة الزنتان، غربي البلاد، مُوضحة أن "الهجوم نفذه أربعة مسلحين مجهولين داخل حديقة منزله بمنطقة الحمادة، بعدما عطلوا كاميرات المراقبة، ثم أطلقوا النار عليه مباشرة وفروا سريعًا".

وأفاد مستشاره السياسي، عبدالله عثمان، في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن أربعة مسلحين ملثمين اقتحموا مقر إقامة سيف الإسلام القذافي وعطّلوا كاميرات المراقبة قبل أن يطلقوا عليه النار ويقتلوه في هجوم "غادر وجبان".

وفي ظل حالة من الغموض، لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من جانب السلطات الليبية حول الحادثة، كما لزم الغموض موقف المحكمة الجنائية الدولية؛ حيث لم يصدر عنها أي تعليق فوري، وهي الجهة التي طالما طالبت بتسليم سيف الإسلام القذافي لمحاكمته بتُهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيف الإسلام القذافي جثمان سيف الإسلام القذافي مقتل سيف الإسلام القذافي اغتيال سيف الإسلام القذافي عائلة القذافي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خلال ساعات.. انطلاق سيارات بي واي دي الكهربائية رسميًا في مصر
أخبار السيارات

خلال ساعات.. انطلاق سيارات بي واي دي الكهربائية رسميًا في مصر
حظ وأموال ..4 أبراج تعيش فترة ذهبية
علاقات

حظ وأموال ..4 أبراج تعيش فترة ذهبية

"انتهت علاقتي".. أحمد عبدالقادر يودع جماهير الأهلي بهذه الطريقة
رياضة محلية

"انتهت علاقتي".. أحمد عبدالقادر يودع جماهير الأهلي بهذه الطريقة
"مرضيش يشتري لها سجاير".. والدة ضحية زوجته بالبحيرة: "كان بيرجع لي مضروب"
أخبار المحافظات

"مرضيش يشتري لها سجاير".. والدة ضحية زوجته بالبحيرة: "كان بيرجع لي مضروب"
6.8 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال 2025
اقتصاد

6.8 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال 2025

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يستقبل أردوغان بالقاهرة لبحث التعاون الثنائي وترؤس مجلس التعاون الاستراتيجي
"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
الجدول الزمني المتوقع لإصدارات Android 2026