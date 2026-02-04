إعلان

بقسط شهري "500 جنيه"| حقيقة طرح سيارة أوتوماتيك جديدة في مصر بتسهيلات بالسداد

كتب : مصراوي

03:35 م 04/02/2026 تعديل في 03:41 م
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال الأيام القليلة الماضية في مصر منشورًا إعلانيًا يزعم طرح سيارة جديدة في السوق المحلي بنظام تقسيط يبدأ من 500 جنيه شهريًا فقط.

المنشور حظي بتفاعل واسع، إذ جذب اهتمام عشرات الآلاف من المستخدمين، فيما تساءل المئات عن أماكن توافر السيارة والتي تحمل اسم "سمارت نوبل"، وطريقة السداد، وقيمة مقدم التعاقد، إلى جانب تفاصيل المحرك والمواصفات الفنية.

وبالتحقق من الأمر، تبين أن الصفحة المروجة للمنشور لا تمت بصلة لقطاع السيارات، وتهدف في الأساس إلى زيادة عدد المتابعين، حيث تشترط على الراغبين في الاستفسار الاشتراك بصفحة متخصصة في بيع وشراء العقارات، دون تقديم أي معلومات حقيقية عن السيارة أو آلية بيعها.

يذكر أن سيارة "سمارت نوبل" من إنتاج شركة شانجان الصينية ومبينة على أساس سمارت فورتو من مرسيدس الألمانية، وكانت متوفرة بالفعل في السوق المصري حتى عام 2008، لكنها لم تعد مطروحة كسيارة "زيرو"، وتتواجد حاليًا في سوق السيارات المستعملة بأسعار تتراوح بين 170 و220 ألف جنيه، وفقًا للحالة الفنية.

وتنتمي "سمارت نوبل" إلى فئة السيارات الهاتشباك ثنائية الأبواب، وتتميز بتصميم أمامي انسيابي، مع مصابيح بيضاوية الشكل، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.

وتعتمد السيارة على محرك بسعة 1100 سي سي بقوة 67 حصان عند 4.5 RPM، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" مكون من 5 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات، وسرعتها القصوى 160 كم في الساعة.

وتتسع المقصورة الداخلية لسمارت نوبل لأربعة ركاب، وتستند على جنوط رياضية بتصميم هندسي أنيق، مع مصد أمامي مزود بمصابيح ضباب، بينما تشمل التجهيزات الداخلية سنتر لوك، ومكيف هواء، ونظامًا صوتيًا وترفيهيًا.

أسعار السيارات سمارت نوبل سيارات بالتقسيط تمويل السيارات

