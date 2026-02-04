هل يواجه المستهلك صعوبة في بيع سبائك الفضة؟ خبراء يوضحون

أكد تجار وخبراء في سوق الفضة خلال حديثهم مع مصراوي أن عمليات شراء سبائك الفضة من المستهلكين تتم بصورة طبيعية ودون أي صعوبات، نافيـن ما يتم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تعقيدات أو عزوف من التجار عن الشراء، مشيرين إلى أن السوق يشهد في الوقت الحالي نقصًا واضحًا في المعروض مقابل طلب قوي.

وخلال الأيام الماضية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتحدث عن وجود صعوبات في بيع سبائك الفضة من قبل المستهلكين، وهو ما أثار تساؤلات لدى البعض حول حقيقة الأوضاع داخل السوق، في ظل التقلبات الأخيرة في أسعار المعادن.

بيع وشراء طبيعي دون قيود

قال جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، لمصراوي إن حركة البيع والشراء من المستهلكين تسير بشكل طبيعي تمامًا، مؤكدًا أن التجار لا يضعون أي قيود على شراء سبائك الفضة، بل على العكس يرحبون بأي عميل يرغب في البيع.

وأوضح ميشيل أن السوق يعاني حاليًا من نقص في خام الفضة، ما يجعل الطلب أعلى من المعروض، لافتًا إلى أن التراجع الأخير في الأسعار المرتبط بهبوط البورصات العالمية لم يؤثر على آليات التداول داخل السوق المحلي.

ونفى صحة ما يتم تداوله حول صعوبة بيع سبائك الفضة، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة وصادرة عن أطراف غير متخصصة، داعيًا المستهلكين إلى عدم الانسياق وراء شائعات لا تعكس واقع السوق.

وأضاف ميشيل أن النقص لا يقتصر على السبائك فقط، بل يشمل أيضًا المشغولات، حيث يتم صهرها وتحويلها إلى خام لتلبية احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لا يقتصر على مصر وحدها، بل يمتد إلى الأسواق العالمية.

البيع أسهل من الشراء

من جانبه، قال كريم حمدان، تاجر الفضة وخبير المعادن، إن بيع سبائك الفضة للمستهلكين أصبح أسهل من الشراء خلال الفترة الحالية، في ظل العجز الواضح في الكميات المتاحة بالسوق.

وأوضح حمدان أن التجار مستعدون لشراء أي كميات تعرض للبيع فورًا، بينما قد يضطر المشتري للانتظار لفترات للحصول على كميات جديدة، مؤكدًا أن السوق “يعاني من شح في البضاعة”، وأن أي جرام فضة يدخل السوق يتم استيعابه سريعًا.

أنظمة البيع والاسترداد

وأشار حمدان إلى أن بيع سبائك الفضة يتم بنفس آليات بيع سبائك الذهب، دون أي اختلاف جوهري، موضحًا أن جميع الشركات لديها أنظمة مصنعية واضحة ومعلنة، مع استرداد جزء من المصنعية عند إعادة البيع، وتختلف نسب الاسترداد من شركة لأخرى.

وشدد على أن ما يتم تداوله بشأن صعوبة بيع السبائك غير صحيح، مؤكدًا أن السوق يعمل بشكل منتظم وأن الطلب على الفضة لا يزال قويًا.

