"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم

كتب : عمرو صالح

01:27 م 04/02/2026

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، بعد التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قرارًا بتنفيذ حجب لعبة "روبلوكس" في مصر.

وخلال الفترة الماضية، اتخذت عدة دول قرارات بحظر "روبلوكس" أو تقييدها، من بينها روسيا والصين وسلطنة عمان والعراق والأردن وتركيا.

وتُصنف "روبلوكس" على أنها منصة للأطفال، إلا أن تقارير متخصصة وخبراء في السلامة الرقمية حذروا من مخاطر متعددة تحيط باستخدامها. من أبرز هذه المخاطر إتاحة التواصل المباشر بين الأطفال ولاعبين غرباء من مختلف دول العالم، وهو ما يفتح المجال أمام التحرش الإلكتروني ومحاولات الاستدراج، إضافة إلى احتمالات الاستغلال النفسي أو الجنسي.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبدالعزيز الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

