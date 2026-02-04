كشفت جوجل عن تغييرات كبيرة في دورة تحديثات وإصدارات نظام أندرويد منذ إطلاق Android 15، ما جعل متابعة تحديثات النظام أكثر تعقيدا للمستخدمين والمطورين على حد سواء.

خلال العامين الماضيين، شهدت دورة التحديث تحولا من الإصدارات القصيرة للمعاينة إلى نسخ Canary الشهرية، مع تقليص إصدار شفرة المصدر AOSP إلى مرتين سنويا، وإضافة إصدار SDK ثانوي في منتصف الدورة، بالإضافة إلى إدخال تحديثات ربع سنوية شاملة QPRs.

الجدول الزمني المتوقع لإصدارات Android 2026

من المتوقع أن تستمر جوجل في اتباع مخطط التحديث الذي اعتمدته في 2025، مع دمج التغييرات الأخيرة، مثل إصدار AOSP مرتين سنويا ونسخ Canary المتكررة.

يشكل الإصدار التجريبي Canary المحطة الأكثر اختبارا للمطورين والمستخدمين المتقدمين، حيث تصدر نسخ جديدة بشكل شهري طوال عام 2026.

ويبدأ العام بالإصدار Android Canary 2601 في يناير، يليه 2602 في فبراير، و2603 في مارس، ثم 2604 في أبريل، و2605 في مايو.

تثبيت أي من هذه النسخ على أجهزة Pixel 6 أو أحدث، أو تجربتها في Android Studio، يسمح للمستخدمين باختبار بعض ميزات Android 17 المبكرة، مثل صفحة إعدادات النظام المحسنة وشريط تمرير السطوع الجديد الأكثر استدارة.

ومن المتوقع أن تشير نسخ Canary مع نهاية العام إلى ميزات Android 18 المنتظرة في 2027.