خلال ساعات.. انطلاق سيارات بي واي دي الكهربائية رسميًا في مصر

تنطلق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، سيارات علامة "بي واي دي" BYD الكهربائية الصينية رسميًا في السوق المصري، وذلك عبر بوابة Man dream وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة المنصور للسيارات.

ومن المقرر أن تقدم علامة BYD طرازين جديدين هما Sealion 06 وDolphin Surf وذلك خلال افتتاح أول فرع للعلامة بمدينة الشيخ زايد، ويعد هذا الحدث نقطة انطلاق مهمة للعلامة الصينية في مصر.

يمثل حفل الافتتاح إعادة تدشين لعلامة BYD بمصر، في خطوة تمثل مرحلة جديدة للسيارات الكهربائية داخل مصر، خاصة مع تزايد اهتمام المستهلكين بالحلول المستدامة والتكنولوجيا الحديثة.

وفيما يلي نظرة على أبرز مواصفات السيارتين المزمع تقديمهما اليوم:

Sealion 06

تتوفر بي واي دي Sealion 06 بخيارات محركات هجينة (DM-i) وكهربائية بالكامل (EV). تعتمد النسخ الهجينة على محرك بنزين 1.5 لتر مع محرك كهربائي، بقوة إجمالية تصل إلى 160 كيلوواط (دفع أمامي) أو 238 كيلوواط (دفع رباعي)، مما يوفر مدى سير يتجاوز 1000 كم، بينما توفر النسخ الكهربائية مدى يصل إلى 605 كم.

تقدم Sealion 06 بمنظومة كبيرة من الأمان أبرزها وسائد هوائية أمامية وجانبية أمامية، وستائر أمامية وخلفية، وأنظمة الفرامل ABS، و EBD، وHBA، و ESC، و TCS، ونظام التحكم في نزول المنحدرات، ومساعد الصعود على المرتفعات HHC، ومثبت سرعة متكيف ACC، ونظام التوقف التلقائي في حالات الطوارئ AEB.

كما يتوفر بالسيارة نظام التحذير من مغادرة المسار LDW، ونظام المساعدة على الحفاظ على المسار LDP، ونظام التوجيه الطارئ ELKA، ونظام التحذير من التصادم الأمامي FCW، ونظام التحذير من التصادم الخلفي RCW، وأنظمة مراقبة حركة المرور الأمامية والخلفية، ونظام مراقبة النقطة العمياء BSD، ونظام التحذير عند فتح الأبواب DOW، ونظام التحكم في ثبات المقطورة TSM، ونظام الإضاءة الأمامية العالية الذكي HMA، ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD، إلى جانب كاميرا محيطية 360 درجة، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

Dolphin Surf

تقدم Dolphin Surf الهاتشباك الكهربائية المعروفة بـ Seagull بمحرك بقوة 70 كيلوواط بقوة 95 حصان وعزم دوران 180 نيوتن·متر، بمدى قيادة يصل إلى 400 كم، وتصل سرعتها القصوى إلى 150 كم/ساعة.

تأتي Dolphin Surf الصغيرة بطول 4.28 متر، وعرض 1.77 متر، وارتفاع 1.57 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.7 متر.