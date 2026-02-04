(د ب أ)

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن "موسكو تحافظ على انفتاحها لحل سلمي للأزمة الأوكرانية".

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيسكوف قوله للصحفيين: "تواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، الأبواب مفتوحة لحل سلمي، وروسيا تحافظ على انفتاحها".

وردا على سؤال بشأن موعد بدء المحادثات الثلاثية في أبوظبي، قال: "سيبدأ العمل اليوم".

أما حول موقف روسيا من الوضع في أوكرانيا، أوضح بيسكوف أن "موقفنا (بشأن أوكرانيا) واضح تمام الوضوح، وهو مفهوم جيدا من قبل نظام كييف، وكذلك من قبل المفاوضين الأمريكيين الذين يقدمون خدماتهم الحميدة في تنظيم هذه المحادثات الثلاثية، والذين نعرب لهم عن امتناننا على جهودهم".

وذكرت "سبوتنيك" أنه فيما يخص استمرار "العملية العكسرية الخاصة"، قال المتحدث الروسي: "ستستمر العملية العسكرية الخاصة لحين اتخاذ نظام كييف القرارات المناسبة".

وعما إذا كان الكرملين يعتزم نشر معلومات بشأن نتائج المشاورات في أبوظبي، أكد قائلا: "لا داعي لانتظار أي معلومات؛ فنحن لا نخطط لنشر أي معلومات".

أما عن موعد بدء المحادثات وموعد ورود تحديثات إضافية حول سيرها: "يعدل أعضاء الوفد موعد بدء المحادثات على أرض الواقع، وذلك بحسب جاهزية الوفد".

وأضاف: "قواتنا المسلحة تشن غارات على أهداف يعتقد أنها مرتبطة بمجمعات عسكرية تابعة لنظام كييف، والعملية مستمرة".

وحول تقييم الكرملين لمدى إحراز أي تقدم نحو حل النزاع في أوكرانيا، أشار بيسكوف، بالقول: "هناك قضايا يسهل فيها العثور على أرضية مشتركة، وهناك قضايا أخرى لا يزال من الصعب فيها التوصل إلى نقاط التقاء، وللأسف، لا يمكن حتى الآن الحديث عن حدوث أي تقارب حقيقي بشأنها".

وأكد أن موسكو مستعدة لمواصلة العمل على حل الأزمة في أوكرانيا، قائلا: "ما زلنا منفتحين على المفاوضات، العمل الآن جارٍ ضمن المجموعات القائمة، نرحب بهذا العمل ومستعدون لمواصلته لحل الأزمة في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "موقف موسكو بشأن الاتصالات مع أوكرانيا، ثابت".