أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون فوز الفنان الكبير يحيى الفخراني بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026، ضمن جوائز الفنون للشباب تحت رعاية وزارة الثقافة، يوم الإثنين 9 فبراير.

وقد قرر مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني منح جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 للفنان الكبير يحيى الفخراني.

وأكد الأديب محمد سلماوي، أمين عام الجائزة وعضو مجلس الأمناء، أن جائزة الاستحقاق الكبرى هي أكبر الجوائز السنوية التي تمنحها مؤسسة فاروق حسني، وفي الوقت الذي تمنح فيه بقية الجوائز للشباب، كل في مجال تخصصه على عمل فني معين، فإن الجائزة الكبرى تذهب لرمز بارز من الرموز الثقافية على مجمل أعماله.

وأشار سلماوي إلى أن الفنان الكبير يحيى الفخراني يتربع بجدارة على عرش الفن التمثيلي على الشاشتين الصغيرة والكبيرة، وعلى خشبة المسرح، فهو واحد من أعمدة الفن المصري والعربي، ويحظى بتاريخ يمتد لأكثر من أربعة عقود، كونه ممثلًا استثنائيًا جمع بين العمق الأكاديمي والموهبة الفطرية والحضور الطاغي، فصنع مسيرة فنية متميزة حفلت بأدوار لا تُنسى، تنوعت ما بين ابن البلد والمثقف والخواجة، لكنها في جميع الحالات ترسخت في وجدان جمهوره العريض.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الفنون الدورة السابعة لعام 2026 بمركز الجزيرة للفنون في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.