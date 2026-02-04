مباريات الأمس
عاجل.. الأشعة تحدد مدة غياب زيزو بعد إصابته أمام البنك الأهلي

كتب : مصراوي

04:07 م 04/02/2026
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي مدة غياب أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، عقب تعرضه للإصابة خلال مواجهة البنك الأهلي، التي أقيمت أمس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وخضع زيزو لفحوصات طبية وأشعة اليوم الأربعاء، من أجل تحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية، ما يستلزم غيابه عن المشاركة في المباريات لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع.

وكان الأهلي قد تعادل إيجابيًا مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي شهد إصابة زيزو وخروجه خلال الشوط الأول، ليشارك حسين الشحات بدلًا منه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي إصابة زيزو

