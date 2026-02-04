إعلان

مراسم استقبال الرئيس السيسي لنظيره التركي أردوغان بمطار القاهرة

كتب : مصراوي

04:38 م 04/02/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس السيسي الرئيس التركي أردوغان مراسم الاستقبال مطار القاهرة العلاقات المصرية التركية السياسة الدولية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. هل يشارك رضا البحراوي في تقديم أغاني "علي كلاي"؟
زووم

رمضان 2026.. هل يشارك رضا البحراوي في تقديم أغاني "علي كلاي"؟
قرار قضائي بشأن "مستريح أكتوبر" و3 آخرين في اتهامهم بالاستيلاء على 144
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن "مستريح أكتوبر" و3 آخرين في اتهامهم بالاستيلاء على 144
بالصور.. حمزة عبد الكريم يخوض مرانه الأول مع برشلونة "الرديف"
رياضة محلية

بالصور.. حمزة عبد الكريم يخوض مرانه الأول مع برشلونة "الرديف"
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسماعيلية.. ظهرت الآن
أخبار المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسماعيلية.. ظهرت الآن
بقسط شهري "500 جنيه"| حقيقة طرح سيارة أوتوماتيك جديدة في مصر بتسهيلات بالسداد
أخبار السيارات

بقسط شهري "500 جنيه"| حقيقة طرح سيارة أوتوماتيك جديدة في مصر بتسهيلات بالسداد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي: نرفض أي محاولات للالتفاف على خطة ترامب بشأن غزة
الرئيس السيسي وأردوغان يوقعان على البيان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي
"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم