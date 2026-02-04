إعلان

العربية: عائلة سيف الإسلام القذافي تعلن عن مكان دفنه

كتب : مصراوي

02:50 م 04/02/2026 تعديل في 02:56 م

سيف الإسلام القذافي

أفادت مصادر لقناة "العربية/الحدث"، بأن وفدا من قبيلة "القذاذفة" قد تسلّم، اليوم الأربعاء، جثمان "سيف الإسلام القذافي"، مُوضحة أن الترتيبات جارية الآن لنقل الجثمان إلى مدينة "سرت"، حيث من المقرر أن يُدفن هناك، وذلك بعد ساعات من الهجوم المسلح الذي استهدفه في منزله بمدينة الزنتان وأدى إلى مقتله.

ونقلت "العربية/الحدث"، عن المكتب السياسي لسيف الإسلام القذافي تأكّيده أن عملية الاغتيال وقعت بينما كان الأخير في حالة تُعبّد وصيام، حيث كان يتواجد وحيدا في حديقة منزله متأهبا للإفطار، وهي اللحظة التي استغلها المسلحون لتنفيذ هجومهم الغادر.

وأوضح المكتب، أن عملية الاغتيال تمت فور عودة سيف الإسلام إلى منزله من الخارج، حيث تسلل المسلحون عبر تسور حديقة المنزل وأمطروه بوابل من الرصاص، مشيرا إلى أن نجل القذافي لم يكن يُولي اهتماما كبيرا بالتعزيزات الأمنية، إذ كان يكتفي بالتنقل بسيارة واحدة فقط، ورغم ذلك، شدد على ثقة العائلة المطلقة في قائد فريق حمايته، نافيا وجود أي شُبهة تقصير من جانبه.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن مكتب النائب العام الليبي، أن المحققين والأطباء الشرعيين فحصوا الجثة أمس، مضيفا في بيان، أن الأطباء الشرعيين توصلوا إلى أنه توفي متأثرا بجروح ناجمة عن طلقات نارية. كذلك أكّدت النيابة العامة أنها تعمل على "تحديد هوية المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع دعوى جنائية".

يُشار إلى أن مسيرة "سيف الإسلام القذافي" شهدت تحولات حادة، فبعد أن كان الوريث المفترض لوالده في حكم ليبيا، أمضى نحو عقد من الزمان بين الاحتجاز والتواري عن الأنظار في مدينة الزنتان. ولم يخرج من دائرة الظل إلا بإعلانه المثير للجدل للترشح لرئاسة البلاد، وهي الخطوة التي كانت سببا رئيسا في تعثر المساعي الانتخابية آنذاك.

