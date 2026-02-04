نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية رسميًا، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث بلغت نسبة النجاح 76.4%.

جاء اعتماد النتيجة بحضور عبد الرحمن أحمد حسين مدير التعليم العام والقائم بأعمال صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، وعثمان عبد الرحيم مدير التعليم الإعدادي، وجمال عبده حسن رئيس لجنة النظام والمراقبة.

وأوضح القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الحاضرين بمرحلة التعليم الأساسي «التعليم العام المنتظم» بلغ 18 ألفًا و33 طالبًا، نجح منهم 13 ألفًا و778 طالبًا، وأشار إلى أن نسبة النجاح في التعليم العام منازل بلغت 62.55%.

وأضاف أن نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للصم وضعاف السمع وصلت إلى 100%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس التربية الفكرية 100%، والصم وضعاف السمع 100%.

وفيما يخص التعليم المهني، أوضح أن نسبة النجاح في التعليم الأساسي المهني المنتظم بلغت 59%، بينما سجل التعليم المهني منازل نسبة نجاح 60%.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال موقع مصراوي، باستخدام اسم الطالب أو رقم الجلوس. اضغط هنا