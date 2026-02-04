إعلان

بث مباشر| الرئيس السيسي وأردوغان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات

كتب : أحمد العش

04:25 م 04/02/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي وأردوغان ارشيفية

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الآن، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وتركيا، وذلك عقب توقيعهما على البيان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز أطر الشراكة والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

وكان الرئيس السيسي والسيدة قرينته قد استقبلا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، الرئيس التركي والسيدة قرينته بمطار القاهرة، في مراسم رسمية تبرز عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

بعد الاستقبال، اصطحب الرئيس السيسي نظيره التركي إلى قصر الاتحادية لإجراء المباحثات الرسمية، والتي تناولت سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

وشملت مراسم الاستقبال الرسمية بقصر الاتحادية التحية العسكرية وعرض شرف الحرس الجمهوري، في إطار البروتوكول المتبع لاستقبال القادة الأجانب.

الرئيس السيسي أردوغان بث مباشر رجب طيب أردوغان

الرئيس السيسي: نرفض أي محاولات للالتفاف على خطة ترامب بشأن غزة
عاجل.. الأشعة تحدد مدة غياب زيزو بعد إصابته أمام البنك الأهلي
"عمري ما شوفتك بتضحكي".. ترامب يهاجم مراسلة CNN |فيديو
أردوغان: العلاقات مع مصر في أعلى مستوياتها.. ونسعى لرفع حجم التبادل التجاري
رئيس "الوفد": لا تصفية حسابات داخل بيت الأمة.. ونتحفظ على الإيجار القديم

