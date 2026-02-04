"ضرب بالعصي الخشبية".. القبض على عاطلين بعد الاعتداء على سيدتين بأسوان

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بالتعدي على سيدتين باستخدام عصي خشبية بأسوان.

وبالفحص، تبين أن الواقعة نشبت على خلفية مشاجرة بين طرف أول، وهما عاطلان مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، وطرف ثان، وهما سيدتان مقيمتان بنفس العنوان، بسبب خلافات حول الجيرة، حيث تعدى الطرف الأول على الطرف الثاني باستخدام العصا.

وأمكن ضبط الطرفين المتهمين، وبحوزتهما العصيان المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة كما ورد في التحقيقات. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.