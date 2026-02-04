بالفيديو: حريق ضخم يلتهم قرية في الفلبين ويشرد آلاف السكان

أظهرت لقطات جوية أكثر من 1,000 منزل وقد التهمتها النيران بعد اندلاع حريق هائل في قرية ساحلية بالفلبين.

تم تشريد آلاف الأشخاص بعد اجتياح حريق ضخم لجزيرة صغيرة في جنوب الفلبين.

اندلع الحريق حوالي الساعة 10:00 مساءً (1400 جرينتش) في قرية برانجاي لاميون واستمر لما يقرب من أربع ساعات، مُدمرًا نحو 1,000 منزل مبني على أعمدة ومصنوع في الغالب من مواد خفيفة،

وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية PNA. أدت الرياح القوية إلى تأجيج النيران، مما سمح للحريق بالانتشار بسرعة عبر المجتمع المكتظ بالسكان.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، النيران الضخمة وهي تلتهم المنطقة.

Massive fire reported in the Philippines https://t.co/3NRJxSDaeR pic.twitter.com/y66GUmk3fa — Open News© (@OpenNewNews) February 4, 2026

تم إجلاء أكثر من 5,000 شخص برًا وبحرًا، وهم الآن يقيمون مؤقتًا في مركزين للإيواء وفقًا لـ PNA.

وفي يوم الأربعاء، قامت حكومة بلدية بونجاو بالتنسيق مع وزارة الخدمات الاجتماعية والتنمية في بانجسامورو والحكومة الإقليمية بتنفيذ عمليات الإغاثة الأولية. كما تم نشر كوادر صحية من وحدة الصحة الريفية في بونغاو لتلبية الاحتياجات الطبية للسكان المشردين.

وأفادت مكتب الحد من المخاطر والكوارث وإدارتها في بلدية بونجاو (MDRRMO) أنه لم تُسجل أي حالات وفاة، رغم أن بعض الجسور الخشبية تضررت، مما أعاق جهود الإنقاذ ومكافحة الحرائق أثناء اندلاع الحريق.

WATCH: Apocalyptic inferno tears through Barangay Lamion in Bongao, Tawi-Tawi, Philippines, destroying 1,000 homes pic.twitter.com/wBLOdBWnBW — Rapid Report (@RapidReport2025) February 4, 2026

وأعلن رجال الإطفاء السيطرة على الحريق حوالي الساعة 2 صباحًا (1800 جرينتش). وقد أطلقت السلطات تحقيقًا لتحديد سبب الحريق وتقييم إجمالي الخسائر في الممتلكات.