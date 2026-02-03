تقرير يكشف وصية غريبة لجيفري إبستين: تجميد عضو حساس

بلغت 18 سنة.. السويد ترحل طالبة مصرية تقيم مع عائلتها منذ 14 سنة

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن رجل الأعمال المدان بارتكاب جرائم جنسية، جيفري إبستين، أخبر العلماء وأصدقاءه المقربين بأنه "يأمل في زرع حمضه النووي في البشر عن طريق تلقيح النساء في مزرعته الشاسعة في نيو مكسيكو".

وأضافت الصحيفة إلى أن إبستين أوصى أحد أصدقاءه بأنه "يريد تجميد رأسه وقضيبه" بعد وفاته، كما أنه تبرع لجمعيات خيرية تدعم مفهوم ما بعد الإنسانية، الذي يؤمن بإمكانية تجاوز البشر للحدود البيولوجية عبر التقدم العلمي والتكنولوجي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه وثائق صدرت حديثًا يوم الجمعة الماضية عن تعاون محتمل بين رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين ومطوّر مرتبط ببيتكوين، ضمن خطة تهدف إلى إنشاء ما وُصف بـ"أول ولادة حية لطفل مصمم بشري وربما استنساخ بشري" خلال خمس سنوات.

وتضمّنت مجموعة جديدة من ملفات إبستين، التي نشرتها وزارة العدل يوم الجمعة، مراسلات إلكترونية بينه وبين برايان بيشوب، الذي سعى في عام 2018 للحصول على دعم مالي لمشروع يركز على تحسين النسل وراثيًا، وصولًا إلى استنساخ البشر.