اختطاف والدة مذيعة أمريكية شهيرة من غرفة نومها والشرطة تحقق |تفاصيل

تواصل سلطات ولاية أريزونا الأمريكية التحقيق في اختفاء نانسي غوثري، والدة المذيعة سافانا غوثري من برنامج "توداي" الذي يبث على قناة " NBC"، بعد أن شوهدت آخر مرة ليلة السبت في منزلها بمنطقة كاتالينا فوت هيلز قرب توكسون.

وقال قائد شرطة مقاطعة بيما، كريس نانوس، إن المنزل يُعامل حاليًا على أنه "مسرح جريمة"، مؤكدًا أن المحققين يعتقدون أن غوثري، البالغة من العمر 84 عامًا، أُخذت من منزلها رغماً عنها، وأن الوقت عامل حاسم للعثور عليها، خاصةً أنها تحتاج إلى تناول أدويتها اليومية الضرورية.

وأضاف نانوس أن غوثري "سليمة العقل وذكية جدًا"، وأن اختفائها لم يكن مرتبطًا بالخرف أو أي مشاكل إدراكية، مشيرًا إلى أن المحققين لاحظوا "مشاهد مقلقة" داخل المنزل دفعت إلى فتح تحقيق جنائي، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الضرر الذي تعرضت له.

وقال نانوس في مقابلات مع NBC News وCNN وغيرها: "أعتقد أنها اختُطفت وأخذت من سريرها، وأنها لم تغادر المنزل بإرادتها، وأن هذا حدث في منتصف الليل".

وأعلنت الشرطة أن عملية البحث واسعة النطاق شملت فرق إنقاذ مدربة، وطائرات بدون طيار، وطائرة ومروحية، إلى جانب متطوعين وكلاب بحث وإنقاذ مستعارة من الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، كما تُراجع السلطات تسجيلات كاميرات المراقبة في المنزل وتحث الجيران على مشاركة أي لقطات قد تساعد في التحقيق.



وقالت سافانا غوثري، التي سافرت إلى توكسون فور علمها بالحادث، إن عائلتها بحاجة للدعاء في هذا الوقت العصيب، وأكد نانوس أن المجتمع المحلي في توكسون "مصاب بالصدمة والحزن" جراء اختفاء والدة المذيعة، مشيرًا إلى أن الحادثة غير المسبوقة أثرت في جميع سكان المنطقة.