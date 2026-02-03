إعلان

اختطاف والدة مذيعة أمريكية شهيرة من غرفة نومها والشرطة تحقق |تفاصيل

كتب : محمد جعفر

04:14 م 03/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    اختطاف والدة مذيعة أمريكية (2)
  • عرض 3 صورة
    اختطاف والدة مذيعة أمريكية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل سلطات ولاية أريزونا الأمريكية التحقيق في اختفاء نانسي غوثري، والدة المذيعة سافانا غوثري من برنامج "توداي" الذي يبث على قناة " NBC"، بعد أن شوهدت آخر مرة ليلة السبت في منزلها بمنطقة كاتالينا فوت هيلز قرب توكسون.

وقال قائد شرطة مقاطعة بيما، كريس نانوس، إن المنزل يُعامل حاليًا على أنه "مسرح جريمة"، مؤكدًا أن المحققين يعتقدون أن غوثري، البالغة من العمر 84 عامًا، أُخذت من منزلها رغماً عنها، وأن الوقت عامل حاسم للعثور عليها، خاصةً أنها تحتاج إلى تناول أدويتها اليومية الضرورية.

وأضاف نانوس أن غوثري "سليمة العقل وذكية جدًا"، وأن اختفائها لم يكن مرتبطًا بالخرف أو أي مشاكل إدراكية، مشيرًا إلى أن المحققين لاحظوا "مشاهد مقلقة" داخل المنزل دفعت إلى فتح تحقيق جنائي، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الضرر الذي تعرضت له.

وقال نانوس في مقابلات مع NBC News وCNN وغيرها: "أعتقد أنها اختُطفت وأخذت من سريرها، وأنها لم تغادر المنزل بإرادتها، وأن هذا حدث في منتصف الليل".

وأعلنت الشرطة أن عملية البحث واسعة النطاق شملت فرق إنقاذ مدربة، وطائرات بدون طيار، وطائرة ومروحية، إلى جانب متطوعين وكلاب بحث وإنقاذ مستعارة من الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، كما تُراجع السلطات تسجيلات كاميرات المراقبة في المنزل وتحث الجيران على مشاركة أي لقطات قد تساعد في التحقيق.


وقالت سافانا غوثري، التي سافرت إلى توكسون فور علمها بالحادث، إن عائلتها بحاجة للدعاء في هذا الوقت العصيب، وأكد نانوس أن المجتمع المحلي في توكسون "مصاب بالصدمة والحزن" جراء اختفاء والدة المذيعة، مشيرًا إلى أن الحادثة غير المسبوقة أثرت في جميع سكان المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نانسي غوثري ولاية أريزونا الأمريكية برنامج توداي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يحدث لجسمك عند ارتداء الجوارب لأكثر من 8 ساعات؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند ارتداء الجوارب لأكثر من 8 ساعات؟
إحالة المتهم بقتل أطفال المنوفية الثلاثة إلى المفتي
أخبار المحافظات

إحالة المتهم بقتل أطفال المنوفية الثلاثة إلى المفتي

تراجع في 10 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بنهاية التعاملات
اقتصاد

تراجع في 10 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بنهاية التعاملات
لمكافحة أسوأ أزمات العالم في 2026 .. الصحة العالمية تعلن حاجتها لمليار
شئون عربية و دولية

لمكافحة أسوأ أزمات العالم في 2026 .. الصحة العالمية تعلن حاجتها لمليار
أول تعليق لـ نورهان بعد وفاة والدتها
زووم

أول تعليق لـ نورهان بعد وفاة والدتها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد