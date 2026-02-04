إعلان

بريطانيا تعتزم نشر وثائق تتعلق بتعيين ماندلسون سفيرا في أمريكا

كتب : مصراوي

03:28 م 04/02/2026

بيتر ماندلسون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أب)

وافقت الحكومة البريطانية على نشر رسائل إلكترونية ووثائق أخرى تلقى الضوء على قرار تعيين بيتر ماندلسون سفيرا في الولايات المتحدة على الرغم من صداقته بجيفري إبستين.

ويأتي هذا الإعلان بعدما قال حزب المحافظين المعارض إنه سيدفع لإجراء تصويت في البرلمان اليوم الأربعاء للمطالبة بنشر الرسائل الإلكترونية والوثائق الأخرى المتعلقة بتعيين ماندلسون عام 2024.

ويقول المنتقدون إنه لم يكن يجب تعيينه في هذا المنصب أبدا بسبب علاقته بإبستين- على الرغم من أنه لم يكن معروفا مداها في هذا الوقت، ووافقت الحكومة على الإفراج عن المعلومات المطلوبة " مالم تضر بالأمن القومي للمملكة المتحدة أو العلاقات الدولية". ولم يتضح حجم هذه المعلومات أو متى سيتم الكشف عنها.

وكان قد تم عزل ماندلسون البالغ من العمر 72 عاما في سبتمبر الماضي من منصبه كسفير في واشنطن، عقب أن أظهرت رسائل إلكترونية تم نشرها أنه أبقى على علاقته مع إبستين بعد إدانته بتهم اعتداء جنسي شمل قاصرا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيتر ماندلسون وثائق تتعلق بتعيين ماندلسون وثائق جيفري إبستين تعيين ماندلسون سفيرا في أمريكا الحكومة البريطانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بقسط شهري "500 جنيه"| حقيقة طرح سيارة أوتوماتيك جديدة في مصر بتسهيلات بالسداد
أخبار السيارات

بقسط شهري "500 جنيه"| حقيقة طرح سيارة أوتوماتيك جديدة في مصر بتسهيلات بالسداد
خلال ساعات.. انطلاق سيارات بي واي دي الكهربائية رسميًا في مصر
أخبار السيارات

خلال ساعات.. انطلاق سيارات بي واي دي الكهربائية رسميًا في مصر
التعليم: التقييمات تبدأ مع انطلاق الترم الثاني وأول اختبار منتصف فبراير
مدارس

التعليم: التقييمات تبدأ مع انطلاق الترم الثاني وأول اختبار منتصف فبراير
جمعت بين الجرأة والأناقة.. كيف نسقت دينا الشربيني إطلالتها؟
الموضة

جمعت بين الجرأة والأناقة.. كيف نسقت دينا الشربيني إطلالتها؟
عاجل.. الأشعة تحدد مدة غياب زيزو بعد إصابته أمام البنك الأهلي
رياضة محلية

عاجل.. الأشعة تحدد مدة غياب زيزو بعد إصابته أمام البنك الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يستقبل أردوغان بالقاهرة لبحث التعاون الثنائي وترؤس مجلس التعاون الاستراتيجي
"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
الجدول الزمني المتوقع لإصدارات Android 2026