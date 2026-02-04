إعلان

تغريم "ابنة مبارك" المزعومة 100 ألف جنيهًا بتهمة سب وقذف منتجة

كتب : محمد البدري , محمد عامر

03:49 م 04/02/2026

مروة الشهيرة بـابنة مبارك

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، بتغريم المتهمة "مروة يسري" الشهيرة بـ"ابنة مبارك"، مبلغًا قدره 100 ألف جنيهًا، في واقعة اتهامها بسب وقذف والتشهير بالمنتجة "ل.ش" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فوزي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ياسمين أحمد علي، والمستشار خالد عبد السلام أصلان، والمستشار محمد عصام فؤاد، وسكرتارية محمد عبد الحفيظ.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة صاحبة حساب "ابنة مبارك" على تطبيق "تيك توك"، تعمدت قذف المجني عليها بعبارات خادشة للشرف وألفاظ سب وقذف عبر حسابها الإلكتروني، مما تسبب في المساس بحرمة الحياة الخاصة للمجني عليها.

وتبين أن المتهمة انتهكت القوانين المنظمة لوسائل الاتصالات، بتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وبناءً عليه تحرر محضرًا بالواقعة وأحالته نيابة الشئون الاقتصادية للمحاكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.

