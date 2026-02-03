إعلان

أول تعليق من عائلة القذافي بعد مقتل سيف الإسلام

كتب : مصراوي

10:14 م 03/02/2026 تعديل في 10:42 م
كتب- محمد جعفر:

قال أحميد القذافي ابن عم سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل، إن سيف الإسلام تعرض لعدة محاولات اغتيال، قبل مقتله اليوم جنوب البلاد.

وأوضح "ابن عم سيف الإسلام" في تصريحات لقناة "العربية" أن سيف الإسلام قاتل المعتدين شخصيا قبل مقتله.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مقربة من عائلة القذافي لشبكة "العربية- الحدث"، مقتل سيف الإسلام إثر عملية اغتيال نفذتها مجموعة مسلحة استهدفت مقر إقامته في منطقة "الحمادة" بالقرب من مدينة الزنتان، حيث كان يقيم تحت الحماية منذ قرابة 10 سنوات.

وأفادت المصادر، بأن 4 مسلحين اقتحموا حديقة المنزل الذي يقطنه القذافي، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بدأت منذ ظهر اليوم.

ووفقا للمصادر، فقد حاول نجل الرئيس الليبي الراحل التصدي للمهاجمين والاشتباك معهم قبل أن يُصاب بطلقات قاتلة، بينما فر الجناة من الموقع فور تنفيذ العملية.

