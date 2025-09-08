هبوط اضطراري لطائرة بريطانية في سيدني بسبب عطل فني (صور)

وكالات

اضطرت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية البريطانية إلى الهبوط اضطرارياً في مطار سيدني، الاثنين، بعد أن أطلق قائدها نداء استغاثة وهو أعلى إشارة طوارئ يمكن توجيهها لمراقبي الحركة الجوية.

وكانت الرحلة رقم BA16 متجهة إلى سنغافورة، قبل أن تعود إلى سيدني بعد نحو ساعة من إقلاعها، حيث استقبلتها فرق الطوارئ التي هرعت إلى المطار بسيارات الإسعاف وشاحنات الإطفاء.

وقالت الشركة في بيان إن عودة الطائرة جاءت "كإجراء احترازي" بسبب عطل فني، من دون أن تكشف تفاصيل إضافية، في حين ذكرت تقارير غير مؤكدة أن المشكلة قد تكون مرتبطة بتسرب وقود.

وأضافت: "هبطت الطائرة بسلام، ونعمل حالياً على إعادة ترتيب رحلات المسافرين المتأثرين"، مؤكدة أن جميع الركاب غادروا الطائرة دون إصابات.

وسُمع قائد الطائرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر في تسجيل صوتي وهو يوجّه رسالة استغاثة، قال فيها: "ماي داي، الرحلة 16... سنحتاج إلى التوقف بعد الهبوط".

ونقلت شبكة ABC الأسترالية عن ركاب أن الطيار أبلغهم بوجود رائحة وقود في قمرة القيادة، فيما تحدّث آخرون عن أنباء غير مؤكدة حول دخان داخل المقصورة، لكنهم أكدوا أن الطاقم تعامل مع الموقف بهدوء ومن دون إثارة ذعر.

وأفاد مطار سيدني بأن جميع الركاب نزلوا بسلام، مؤكداً أن الحادث لم يؤثر على حركة الطيران.