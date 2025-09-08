وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال تواجده في موقع عملية إطلاق النار بالقدس: "نقاتل على عدة جبهات وجهودنا مستمرة".

وأضاف نتنياهو "سنطارد كل من ساهم في تنفيذ هذه العملية وسنتخذ إجراءات أكثر تشددًا"، مشيرًا إلى أن هذه العمليات "لن تقيد أيدينا بل سنزيد من إجراءاتنا".

وذكر أن جندي من لواء الحريديم قتَل منفذين العملية في القدس بمساعدة مواطنين مسلحين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع 6 قتلى و6 إصابات خطيرة و2 متوسطة و3 طفيفة في عملية القدس.