

وكالات

قال وزير الخارجية و الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، إن التعنت الإسرائيلي هو سبب عدم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن المجاعة في غزة من صنع الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه على أن المجاعة تتفاقم يوميًا في غزة ويجب وقفها وإزالة كل القيود الخاصة بتدفق المساعدات، مؤكدًا أن مصر تواصل الجهود لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد عبد العاطي، أن مصر أبقت معبر رفح مفتوحًا وإسرائيل تغلقه من الجانب الفلسطيني، موضحًا أن إسرائيل تعرقل دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما تستخدم التجويع كسلاح حرب في القطاع.

كما ذكر أن مصر ترفض محاولات المس بالأونروا، وأنه لا يمكن القبول بأي وكالة تحل مكان الأونروا.

وشدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، على رفض مصر محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم.