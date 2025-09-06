إعلان

الجيش الإسرائيلي يأمر سكان غزة بالمغادرة نحو المواصي جنوبًا

10:19 ص السبت 06 سبتمبر 2025

الجيش الاسرائيلي

background

وكالات

أمر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بمدينة غزة بسرعة الإخلاء من دون تفتيش مع إعلانه توسيع "المناورة البرية" بالمدينة ضمن عملية "عربات جدعون 2" الهادفة لاحتلال المدينة بالكامل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان نشره على منصة إكس- منطقة المواصي في خان يونس جنوبي القطاع "منطقة إنسانية حيث ستجرى فيها أعمال لتوفير خدمات إنسانية أفضل"، حسب زعمه.

وأوضح أنه خصص شارع الرشيد كطريق إنساني، وأمر الفلسطينيين بالمغادرة عبره بسرعة وبالمركبات من دون تفتيش، قائلًا إنه ينفذ "عملية حسم ضد حركة حماس".

الجيش الإسرائيلي مدينة غزة عملية عربات جدعون 2 خان يونس
