الجيش الإسرائيلي يأمر سكان غزة بالمغادرة نحو المواصي جنوبًا



وكالات

أمر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بمدينة غزة بسرعة الإخلاء من دون تفتيش مع إعلانه توسيع "المناورة البرية" بالمدينة ضمن عملية "عربات جدعون 2" الهادفة لاحتلال المدينة بالكامل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان نشره على منصة إكس- منطقة المواصي في خان يونس جنوبي القطاع "منطقة إنسانية حيث ستجرى فيها أعمال لتوفير خدمات إنسانية أفضل"، حسب زعمه.

وأوضح أنه خصص شارع الرشيد كطريق إنساني، وأمر الفلسطينيين بالمغادرة عبره بسرعة وبالمركبات من دون تفتيش، قائلًا إنه ينفذ "عملية حسم ضد حركة حماس".