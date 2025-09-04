إعلان

سفارة أمريكا تنشر صورة من مناورة النجم الساطع مع مصر وتعلق: إحنا أقوى مع بعض

02:00 م الخميس 04 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مقاتلة مصرية في مناورة مع طائرة أمريكية (4)
  • عرض 4 صورة
    مقاتلة مصرية في مناورة مع طائرة أمريكية (3)
  • عرض 4 صورة
    مقاتلة مصرية في مناورة مع طائرة أمريكية (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - أسماء البتاكوشي:

نشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة صورًا ترصد اقتراب مقاتلة مصرية من طراز F-16 من طائرة تزوّد بالوقود KC-135 تابعة لسلاح الجو الأمريكي.

وعلقت السفارة الأمريكية بالقاهرة على الصور اليوم الخميس، قائلة"تقترب مقاتلة مصرية من طراز F-16 من طائرة تزوّد بالوقود من طراز KC-135 تابعة لسلاح الجو الأمريكي خلال تمرين النجم الساطع 2025 للتزود بالوقود جوًا فوق سماء مصر، 31 أغسطس 2025".

وأضافت السفارة يُبرز هذا التمرين التاريخي عمق ومتانة الشراكة العسكرية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة — من مكافحة الإرهاب إلى تعزيز استقرار المنطقة، متابعة "إحنا أقوى مع بعض".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقاتلة مصرية مناورة مع طائرة أمريكية طائرةF-16 سلاح الجو الأمريكي عملية تدريبية للتزود بالوقود تمرين النجم الساطع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء تنفيذ قانون العمل الجديد.. اعتماد الاستقالات وتوثيق العقود بمكاتب العمل
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
الإمارات لا تستبعد إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل.. فما السبب؟
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح