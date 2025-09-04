كتبت - أسماء البتاكوشي:

نشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة صورًا ترصد اقتراب مقاتلة مصرية من طراز F-16 من طائرة تزوّد بالوقود KC-135 تابعة لسلاح الجو الأمريكي.

وعلقت السفارة الأمريكية بالقاهرة على الصور اليوم الخميس، قائلة"تقترب مقاتلة مصرية من طراز F-16 من طائرة تزوّد بالوقود من طراز KC-135 تابعة لسلاح الجو الأمريكي خلال تمرين النجم الساطع 2025 للتزود بالوقود جوًا فوق سماء مصر، 31 أغسطس 2025".

وأضافت السفارة يُبرز هذا التمرين التاريخي عمق ومتانة الشراكة العسكرية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة — من مكافحة الإرهاب إلى تعزيز استقرار المنطقة، متابعة "إحنا أقوى مع بعض".