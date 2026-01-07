إعلان

حادث مأساوي بالفيوم.. مصرع طفلين دهسًا أمام نادي شباب قحافة

كتب : حسين فتحي

11:14 م 07/01/2026

إسعاف أرشيفية

الفيوم - حسين فتحي:

لقي طفلان مصرعهما نتيجة تصادم سيارة نقل بهما أمام نادي شباب قحافة بدائرة محافظة الفيوم.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد صالح أبو لطيعة، مأمور قسم شرطة الفيوم "أول"، بورود إشارة من شرطة النجدة بحدوث اصطدام سيارة نقل ثقيل بطفلين يقل عمرهما عن 10 سنوات، أثناء لهوهما أمام نادي شباب قحافة.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف، تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، حيث جرى نقل جثتي المتوفين إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي، تحت تصرف النيابة العامة.

وألقى المقدم أحمد السوهاجي، رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم "أول"، القبض على قائد السيارة، واصطحابه إلى مقر القسم، مع إبلاغ الإدارة العامة للمرور لسحب السيارة.

وتباشر نيابة الفيوم تحقيقاتها حول الواقعة.

