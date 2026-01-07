إعلان

إجراءات عاجلة لتأمين محيط مبنى منهار بالقناطر الخيرية (صور)

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:12 م 07/01/2026
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة فنية هندسية للانتقال إلى موقع انهيار مبنى قديم خالٍ من السكان، بناحية شارع سويلم المتفرع من شارع ميدان الأزهر بمدينة القناطر الخيرية، لمعاينة الموقع ميدانيًا وبيان مدى تأثير الانهيار على العقارات المجاورة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وقانونية عاجلة.

وكان قد انهار جزء من مبنى سكني قديم مقام على حوائط حاملة وأسقف خشبية بارتفاع دورين، وهو خالٍ من السكان، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو أضرار مادية.

وشدد المحافظ على ضرورة تأمين محيط العقار المنهار بالكامل، وفصل المرافق عن الموقع حفاظًا على سلامة المواطنين، مع سرعة رفع الأنقاض وإزالة آثار الانهيار، والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الحالة الإنشائية للعقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حيال أي مبانٍ قد تمثل خطورة داهمة، وذلك في إطار حرص المحافظة على سلامة المواطنين والممتلكات.

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية انهيار مبنى القناطر الخيرية

