إعلان

واشنطن بوست: أمريكا تبدأ في سحب قوات وقطع عسكرية من منطقة الكاريبي

كتب : محمود الطوخي

10:29 م 07/01/2026

الأسطول الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الأربعاء، إن الأسطول الأمريكي المتمركز في البحر الكاريبي بدأ تقليص تواجده العسكري وسحب قطع بحرية وجوية رئيسية شاركت في عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السبت الماضي، رغم تأكيد إدارة الرئيس دونالد ترامب استمرار العمليات في المنطقة وإبقاء خيار نشر "قوات برية" مطروحا.

وكشف مسؤولون دفاعيون أن حاملتي الطائرات "يو إس إس إيو جيما" و"يو إس إس سان أنطونيو" نُقلتا إلى المياه شمال كوبا في المحيط الأطلسي، مع احتمال عودة إحداهما لمينائها الأصلي، مما يخفض عدد القوات في المنطقة ببضعة آلاف ليستقر عند نحو 12 ألف جندي.

كذلك، أشار المسؤولون إلى مغادرة أصول جوية شاركت في الغارة، منها طائرات "CV-22" و"MC-130".

ورغم هذا الانسحاب الذي يشير إلى اكتمال المهمة الرئيسية، لا يزال ترامب يبقي الباب مفتوحا لنشر قوات برية "مؤقتة" لحماية البنية التحتية النفطية في فنزويلا.

وكان الجنرال دان كاين رئيس هيئة الأركان المشتركة، كشف أن مادورو نُقل بعد اعتقاله بمروحية إلى السفينة "إيو جيما" قبل ترحيله لنيويورك، في عملية معقدة شاركت فيها 150 طائرة، بما في ذلك مقاتلات انطلقت من حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأسطول الأمريكي نيكولاس مادورو ترامب فنزويلا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

عدم استقرار.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة
أخبار مصر

عدم استقرار.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة
ترامب: نصنع أفضل المعدات العسكرية في العالم ولا توجد دولة قريبة حتى من ذلك
شئون عربية و دولية

ترامب: نصنع أفضل المعدات العسكرية في العالم ولا توجد دولة قريبة حتى من ذلك
لوحة سيارة في مزاد الداخلية الحالي يتجاوز سعرها 2.2 مليون جنيه.. ما قصتها؟
أخبار السيارات

لوحة سيارة في مزاد الداخلية الحالي يتجاوز سعرها 2.2 مليون جنيه.. ما قصتها؟
والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
زووم

والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
وفاة بعثة كاملة وقمصان بلا أكمام.. أغرب 6 مشاهد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

وفاة بعثة كاملة وقمصان بلا أكمام.. أغرب 6 مشاهد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- تحرك عاجل للقومي للطفولة بعد رصد إعلان ترويجي لحلقة مواعدة بين طفلين
فني بـ"الكهرباء" يتربح 73 مليون جنيه من تركيب عدادات لمبانِ مخالفة - تفاصيل