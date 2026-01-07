واشنطن بوست: أمريكا تبدأ في سحب قوات وقطع عسكرية من منطقة الكاريبي

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الأربعاء، إن الأسطول الأمريكي المتمركز في البحر الكاريبي بدأ تقليص تواجده العسكري وسحب قطع بحرية وجوية رئيسية شاركت في عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السبت الماضي، رغم تأكيد إدارة الرئيس دونالد ترامب استمرار العمليات في المنطقة وإبقاء خيار نشر "قوات برية" مطروحا.

وكشف مسؤولون دفاعيون أن حاملتي الطائرات "يو إس إس إيو جيما" و"يو إس إس سان أنطونيو" نُقلتا إلى المياه شمال كوبا في المحيط الأطلسي، مع احتمال عودة إحداهما لمينائها الأصلي، مما يخفض عدد القوات في المنطقة ببضعة آلاف ليستقر عند نحو 12 ألف جندي.

كذلك، أشار المسؤولون إلى مغادرة أصول جوية شاركت في الغارة، منها طائرات "CV-22" و"MC-130".

ورغم هذا الانسحاب الذي يشير إلى اكتمال المهمة الرئيسية، لا يزال ترامب يبقي الباب مفتوحا لنشر قوات برية "مؤقتة" لحماية البنية التحتية النفطية في فنزويلا.

وكان الجنرال دان كاين رئيس هيئة الأركان المشتركة، كشف أن مادورو نُقل بعد اعتقاله بمروحية إلى السفينة "إيو جيما" قبل ترحيله لنيويورك، في عملية معقدة شاركت فيها 150 طائرة، بما في ذلك مقاتلات انطلقت من حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد".