لا تغادر منزلك قبل فصلها.. 4 أجهزة قد تشعل حريقا دون أن تشعر

يحذر خبراء السلامة من مخاطر خفية قد تنجم عن ترك بعض الأجهزة المنزلية موصولة بالكهرباء، حتى عندما تكون مغلقة ظاهريا، مؤكدين أن الإهمال في فصلها قد يؤدي إلى حرائق مفاجئة تهدد سلامة المنازل وسكانها.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هناك 4 أجهزة شائعة الاستخدام ينصح بفصلها تماما عن مصدر الكهرباء قبل مغادرة المنزل أو عند عدم الحاجة إليها.

1- أجهزة المطبخ الصغيرة

المحامص الكهربائية، والغلايات، وأفران الطاولة من الأجهزة التي ينصح بفصلها فور الانتهاء من استخدامها.

فالأعطال الكهربائية المفاجئة أو تراكم بقايا الطعام والزيوت قد يؤدي إلى شرر أو اشتعال دون سابق إنذار.

2- شواحن البطاريات

يشير الخبراء إلى أن شواحن بطاريات الليثيوم أيون، المستخدمة في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والدراجات الكهربائية، قد تشكل خطرا حقيقيا عند تركها موصولة بالكهرباء لفترات طويلة.

فمع اكتمال الشحن، قد يؤدي استمرار تدفق التيار إلى ارتفاع درجة الحرارة وزيادة احتمالات الاشتعال، خاصة أثناء الليل أو في غياب أصحاب المنزل.

3- أنظمة الترفيه المنزلي

التلفزيونات، وأجهزة الألعاب، وأنظمة الصوت تبقى في وضع الاستعداد حتى عند إيقافها، ما يعني استمرار سحب الكهرباء.

ويؤكد الخبراء أن هذا الوضع لا يستهلك الطاقة فقط، بل قد يزيد خطر التلف الكهربائي، خصوصا عند حدوث تقلبات في الجهد.

4- المدافئ الكهربائية

تعد أجهزة التدفئة المحمولة من أبرز أسباب حرائق المنازل خلال فصل الشتاء.

وتوضح تقارير السلامة أن بعض هذه الأجهزة، خصوصا التي تفتقر إلى خاصية الإيقاف التلقائي، قد تتسبب في حرائق عند استخدامها بالقرب من الأثاث أو المواد القابلة للاشتعال.

ويشدد مختصو السلامة على أن فصل هذه الأجهزة لا يقلل فقط من احتمالات الحرائق، بل يسهم أيضا في ترشيد استهلاك الطاقة وحماية الأجهزة من التلف، مؤكدين أن خطوة بسيطة قد تمنع خسائر كبيرة.

اقرأ أيضا:

تجنبها فورا.. 5 أطعمة ومشروبات تهدد صحة الكلى

ليس المقلي أو المصنع.. احذر أسوأ طعام يدمر الدماغ

6 علامات تخبرك بأن كليتيك تعملان بكفاءة- اكتشفها فورا

تظهر أثناء النوم.. 6 أعراض خطيرة قد تنذر بأزمة قلبية مفاجئة



بعد تفشيها في الهند.. احذر أعراض إنفلونز الطيور المبكرة