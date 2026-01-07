إعلان

أكسيوس: ترامب يدعو دولا أوروبية وعربية للانضمام لمجلس السلام بغزة

كتب : محمود الطوخي

10:58 م 07/01/2026

دونالد ترامب

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإعلان عن تشكيل "مجلس السلام في غزة" الأسبوع المقبل، كجزء من المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطلعين، إلى أن ترامب سيرأس المجلس بنفسه بمشاركة نحو 15 من قادة العالم، للإشراف على حكومة تكنوقراط فلسطينية مستقبلية وعملية إعادة الإعمار.

وكشفت المصادر، أن الدعوات تُوجه حاليا لدول رئيسية للانضمام، من بينها بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، السعودية، قطر، مصر، وتركيا، موضحة أن المبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف سيكون هو ممثل المجلس على الأرض، حيث يزور إسرائيل هذا الأسبوع للقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تمهيدا للإعلان.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الخطة لا تزال قابلة للتغيير تبعا لتطورات ملفات أخرى مثل فنزويلا وأوكرانيا، مع احتمالية عقد أول اجتماع للمجلس خلال منتدى "دافوس" الاقتصادي في وقت لاحق من هذا الشهر.

